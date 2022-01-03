قيادات الكنيسة الكاثوليكية تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، غبطة البطريرك إبراهيم إسحق بطريرك الأقباط الكاثوليك، ووفدًا من الكنيسة الكاثوليكية، في المقر البابوي بالقاهرة للتهنئة بعيد الميلاد المجيد.

ضم الوفد الذي زار قداسة البابا تواضروس الثاني للتهنئة بعيد الميلاد المجيد، إلى جانب غبطة البطريرك، أصحاب النيافة المطران جورج شيحان مطران الكنيسة المارونية، والمطران كلاوديو لوراني مطران اللاتين الكاثوليك، والمونسينيور ستيفانو ماتزوتي مستشار سفارة الفاتيكان بمصر، والمطران كريكور أغسطينوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، بالإضافة إلى ممثلين عن كلية اللاهوت الكاثوليكية وهيئة كاريتاس وعدد من الكيانات الكاثوليكية بمصر.

ورحب قداسة البابا تواضروس بضيوفه متمنيًا لهم عامًا سعيدًا وعيدًا مباركًا، معربًا عن تطلعه لأن تنتهي جائحة فيروس كورونا، مشيدًا بجهود العلماء للوصول إلى لقاحات وعلاج للقضاء عليه.

ومن جهته، هنأ غبطة البطريرك إبراهيم إسحق قداسة البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد.