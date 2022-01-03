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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تعرف على أعراض ومضاعفات الإصابة بمتحور فلورونا

صدى البلد

وسط مخاوف من نوع أوميكرون ودلتا، تم اكتشاف حالة جديدة من فلورونا في إسرائيل في هذا الأسبوع. 

ما هي فلورونا وأعراضها؟

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية (WHO) ، "من الممكن الإصابة بكلا المرضين في نفس الوقت"، و "الطريقة الأكثر فعالية للوقاية من الاستشفاء و COVID-19 الشديدة والأنفلونزا هي التطعيم بكلا اللقاحين".

بعد ظهور حالة بإسرائيل..الصحة: الوقاية من الإصابة بـ «فلورونا» باتباع هذه الخطوات

خطر جديد يهدد العالم.. فلورونا أحدث متحوريجمع بين كورونا والانفلونزا معا

وفقًا للأطباء الإسرائيليين، فلورونا ليست بديلاً جديدًا؛ إنها عدوى مشتركة بين فيروس كورونا والإنفلونزا، وإنه ليس نوعًا جديدًا من COVID-19 ولكنه عدوى مزدوجة.

وتابع الأطباء، إن فلورونا قد تشير إلى انهيار كبير في المناعة بسبب دخول فيروسين إلى جسم الإنسان في نفس الوقت، ويأتي هذا المرض في وقت يكافح فيه العالم بأسره تصاعد متغير أوميكرون Omicron من COVID-19. 

يوضح موقع Mayoclinic أن الفيروسات المسببة لـ فيروس كورونا COVID-19 والإنفلونزا تنتشر بطرق مماثلة، كلاهما ينتشر بين الأشخاص الذين هم على اتصال وثيق، وعلاوة على ذلك قد تنتشر الفيروسات من خلال الرذاذ التنفسي أو الرذاذ المنبعث أثناء التحدث أو العطس أو السعال.

تصل هذه القطرات إلى فم أو أنف شخص قريب أو يتم استنشاقها، كما يمكن للفيروسات أن تنتشر عن طريق ملامسة السطح بأحد الفيروسات ثم لمس أنفه أو فمه أو عينيه.

وفقًا لموقع Mayoclinic، يمكن أن تؤدي حالات COVID-19 والإنفلونزا معًا إلى مضاعفات خطيرة ويمكن أن تسبب الالتهاب الرئوي ومتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وفشل الأعضاء والنوبات القلبية والتهاب القلب أو الدماغ والسكتة الدماغية وحتى الموت.

قد تظهر الأعراض في أي مكان ما بين ثلاثة إلى أربعة أيام بالنسبة للإنفلونزا و كورونا COVID-19 ، حوالي 2 إلى 14 يومًا، وتشمل الأعراض لكليهما السعال والبرد والحمى وسيلان الأنف. 

قال الدكتور بي فينكات ، الطب الباطني ، مستشفى أرتميس أننا عرفنا الفرق عندما تم إرسال العينة للاختبار، لكل من الفيروسات ، يتم إجراء اختبار PCR مختلف لأن النمط الجيني لكلا الفيروسين مختلف.

طرق الوقاية من فلورونا

وفقًا لمنظمة الصحة العالمية ، يمكن لأي شخص حماية نفسه من كل من الإنفلونزا و COVID-19 الحاد عن طريق التطعيم بلقاح الإنفلونزا و COVID-19. يُنصح أيضًا بمواصلة الإجراءات الوقائية بما في ذلك الحفاظ على التباعد الاجتماعي، وارتداء قناع مُجهز جيدًا، وتجنب الازدحام والأماكن سيئة التهوية، وتنظيف اليدين بشكل صحيح ، وما إلى ذلك.

 

 

 

فلورونا كورونا فيروس كورونا اوميكرون إسرائيل

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