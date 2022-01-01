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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

بعد ظهور حالة بإسرائيل..الصحة: الوقاية من الإصابة بـ «فلورونا» باتباع هذه الخطوات

الإصابة فيروس كورونا
الإصابة فيروس كورونا والانفلونزا

قال الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، ان مع بداية الانتشار الوبائي لفيروس كورونا في شهر يناير 2020 والعلماء يتحدثون عن إمكانية الإصابة بفيروس كورونا والإنفلونزا في نفس الوقت، وذلك بعد إعلان إسرائيل ظهور أول إصابة بالفيروس الجديد «فلورونا».

وأكد عبدالغفار، أن جميع الإجراءات الاحترازية التي نتخذها للوقاية من كوفيد-19 ، وهي نفسها التي تحمينا من الإصابة بالإنفلونزا.

وأوضح عبد الغفار، الإجراءات الاحترازية كالتالي:-

التباعد الاجتماعي.

عدم التواجد في الأماكن المزدحمة أو سيئة التهوية.

ارتداء الكمامة.

غسل أو تطهير اليدين بصفة مستمرة.

 

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، فإن الإصابة المسجلة بفيروس “فلورونا” ظهرت على امرأة غير ملقحة ضد المرضين، داخل مركز الطبي للولادة، ويتابع الأطباء الحالة التي لم يظهر عليها أعراض قوية، في محاولة لمعرفة ما إذا كان امتزاج الفيروسين معا قد يؤدي إلى عدوى أشد خطورة، ويرجح مسؤولون إسرائيليون أن عديد من المرضى أُصيبوا بالفيروسين معا في أوقات سابقة، ولكن لم يتم تشخيص حالاتهم.

 

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 
نسخة اندرويد
‏https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
‏https://apple.co/3gURgYJ

فيروس كورونا المستجد وزارة الصحة والسكان الاصابة بفيروس كورونا الإجراءات الاحترازية ارتداء الكمامة فيروس “فلورونا” فلورونا

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