نشرة المرأة والصحة.. كل ما تريد معرفته عن مرض مي عز الدين .. 6 أسباب تجعل الجلد يتحول للون الأزرق.. ماهو متحور فلورونا الجديد

نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار الهامة في مجالي المرأة والصحة، وسوف نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي.

غالبًا ما يعني الجلد الأزرق أن هناك مشكلة في تدفق الدم أو إمدادات الأكسجين، السبب الأكثر شيوعًا هو الكدمة، عندما تصاب الأوعية الدموية الدقيقة ، يتجمع الدم تحت الجلد ، مسبباً اللون الأزرق.

ويمكن أن تحصل على يد زرقاء بعد قضاء بعض الوقت في الخارج في الطقس البارد، تنقبض الأوعية الدموية في البرد ، لذا فإن كمية أقل من الدم تصل إلى أطراف أصابعك وأصابع قدميك ، مما ينتج عنه الجلد الأزرق.

بعد كورونا، ألفا، بيتا، جاما، دلتا، وتفشي متحور أوميكرون في العديد من البلاد حول العالم، أعلنت وسائل إعلام تابعة للإحتلال الإسرائيلي إنه تم تسجيل أول إصابة بمتحور جديد يسمى “فلورونا”.

ويعد متحور فلورونا، إصابة مزدوجة بفيروس كورونا والإنفلونزا، وأكد الأطباء الذين تابعوا حالة المصابة بأن فيروس فلورونا يمكن أن يسبب مضاعفات شديدة.

يسعى الباحثون لفهم مضاعفات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ومخاطر تأثيره على المناعة لمنع انتشاره.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مؤخرا باحثون من اسكتلندا، انه بمجرد شفاء البعض من فيروس كورونا فإنهم يشعرون بالأمان، إلا ان ضعف المناعة يمكن ان يتسبب في تسلل بعض المشاكل الصحية .

بعد إعلان مي عز الدين عن إصابتها.. كل ما تريد معرفته عن حصوات المرارة

كشفت الفنانة مي عز الدين ، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات انستجرام ، عن إصابتها بكريزة مرارة، واحتمال خضوعها لعملية جراحية خلال الفترة المقبلة.

ونشرت الفنانة مي عز الدين ، رسالة عبر ستوري انستجرام، كتبت فيها: «كريزة مرارة قوية طول الليل من بعد 12 لو استمرت عملية بإذن الله .. أنا واخدة مسكنات قوية لسه هنام دلوقتى من الوجع، يارب بكرة مستاهلش عملية».