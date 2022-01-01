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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعضها برتبط بأمراض خطيرة.. 6 أسباب تجعل جلدك يتحول للون الأزرق

الجلد الازرق
الجلد الازرق

غالبًا ما يعني الجلد الأزرق أن هناك مشكلة في تدفق الدم أو إمدادات الأكسجين، السبب الأكثر شيوعًا هو الكدمة، عندما تصاب الأوعية الدموية الدقيقة ، يتجمع الدم تحت الجلد ، مسبباً اللون الأزرق.

ويمكن أن تحصل على يد زرقاء بعد قضاء بعض الوقت في الخارج في الطقس البارد، تنقبض الأوعية الدموية في البرد ، لذا فإن كمية أقل من الدم تصل إلى أطراف أصابعك وأصابع قدميك ، مما ينتج عنه الجلد الأزرق.

يمكن أن يكون الجلد الأزرق علامة على أن القلب والرئتين لا يعملان كما ينبغي، إذا كان قلبك و رئتيك يكافحان لإرسال ما يكفي من الأكسجين إلى جسمك ، فإن الدم الذي يحتوي على نسبة منخفضة من الأكسجين له لون أزرق ويمكن رؤيته في مناطق الجسم ذات الجلد الرقيق.

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الأسباب

جلطة دموية تمنع وصول الدم إلى الساق أو القدم أو اليد أو الذراع

ظاهرة رينود (حالة تسبب فيها درجات الحرارة الباردة أو العواطف القوية تشنجات الأوعية الدموية ، مما يمنع تدفق الدم إلى أصابع اليدين والقدمين والأذنين والأنف)

نقص الأكسجين في الدم

تحدث معظم الجلد الأزرق بسبب نقص الأكسجين في الدم، يمكن أن يحدث هذا بسبب المشاكل التالية.

مشاكل الرئتين:

جلطة دموية في شرايين الرئتين ( انسداد رئوي )
الغرق أو شبه الغرق
ارتفاع عالي
عدوى في أصغر الممرات الهوائية في رئتي الأطفال وتسمى التهاب القصيبات
مشاكل في الرئة على المدى الطويل أن تصبح أكثر شدة، مثل مرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD) ، الربو ، و مرض الرئة الخلالي
الالتهاب الرئوي (شديد)
مشاكل الممرات الهوائية المؤدية إلى الرئتين:

حبس النفس (على الرغم من صعوبة القيام بذلك)
الاختناق بسبب شيء عالق في الشعب الهوائية
تورم حول الحبال الصوتية ( الخناق )
التهاب لسان المزمار الذي يغطي القصبة الهوائية ( التهاب لسان المزمار )
مشاكل القلب:

عيوب القلب التي تظهر عند الولادة (الخلقية)
فشل القلب
توقف القلب عن العمل (السكتة القلبية)
مشاكل أخرى:

جرعة زائدة من المخدرات (المخدرات ، البنزوديازيبينات ، المهدئات)
التعرض للهواء البارد أو الماء
نوبة تستمر لفترة طويلة
السموم مثل السيانيد
 

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