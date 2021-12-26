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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

أبرزها الشاي.. مشروبات لإنقاص الوزن في الشتاء

فقدان الوزن
فقدان الوزن

التمارين والنظام الغذائي من المتطلبات الأساسية، لكن بعض الحيل والنصائح العديدة يمكن أن تعزز عملية إنقاص الوزن بطريقة أسرع، وتعد التركيبات العشبية واحدة منها، وقد يساعد شرب هذه الخلطات في تسريع عملية التمثيل الغذائي وحرق الدهون.

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كوب من هذا المشروب يساعد فى خسارة الوزن الزائد

مشروبات لإنقاص الوزن 

1- خل التفاح 

يساعد حمض الأسيتيك الموجود في الخل على قمع دهون الجسم لدى الحيوانات كما أنه يساعد على خفض مستويات الدهون الثلاثية في الجسم، نظرًا لتعدد استخداماته وفوائده الصحية، فقد تم وصف خل التفاح بأنه غذاء فائق ويمكن أن يساعد تناوله يوميًا في التخلص من الدهون وإدارة الصحة العامة بشكل صحيح. 

ووفقًا للتقارير الطبية، يساعد خلط ملعقة كبيرة أو اثنتين من خل التفاح في الماء وتوزيع جرعتين إلى ثلاث جرعات منه على مدار اليوم على إنقاص الوزن.

2- شاي الزنجبيل 

الزنجبيل هو جذر قوي ويلعب دورًا مهمًا في إدارة الوزن، بدلاً من المساعدة في إنقاص الوزن، يساعد مشروب الزنجبيل على عكس الأعراض التي تعوق فقدان الوزن، وغالبًا ما يُقترح أن شرب ماء الزنجبيل قبل الوجبات يمكن أن يساعد المرء على الشعور بالشبع. 

بالإضافة إلى أنه يساعد على الشهية بشكل مباشر، يساعد شاي الزنجبيل أيضًا في الوقاية من أمراض القلب والأوعية الدموية بسبب خصائصه المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، وكما ينظم مستويات الجلوكوز في الدم ويزيل الدهون السيئة أو الكوليسترول من الجسم، لذلك شرب كوب يوميًا قبل الوجبات له فعالية كبيرة في إنقاص الوزن.

3- الشاي الأسود 

يساعد الشاي الأسود على تقليل الدهون عن طريق تسريع عملية التمثيل الغذائي، على الرغم من أنه يمكن العثور على الكافيين في العديد من المشروبات بما في ذلك القهوة، إلا أن الشاي الأسود يحتوي على مادة البوليفينول التي تقلل من تناول السعرات الحرارية ويمكن أن تساعد في زيادة البكتيريا الصحية في الأمعاء.

كما يساعد البوليفينول ويعزز تكسير الدهون. ينصح بتناوله في الصباح الباكر كل يوم للحصول على نتائج فعالة.

4- ماء الديتوكس

يُضاف الخيار وعصير الليمون وأوراق الذوبان وشريحة من الزنجبيل إلى الماء وتخزينها لبعض الوقت، هذا هو ماء الديتوكس ويمكن أن يساعد في إنقاص الوزن لأنه يحسن التمثيل الغذائي ويساعد على التخلص من السموم من الجسم، وبالتالي تنقية الدم، وتناوله في الصباح وطوال اليوم أيضًا.

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