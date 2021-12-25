أخصائية تغذية توجه نصيحة مهمة لراغبي فقدان الوزن.. فيديو

قالت الدكتورة نهال حافظ أخصائي التغذية العلاجية، إنه من الضروري التقليل من تناول السكريات بشكل مفرط لأنها تتسبب في مشاكل كثيرة على رأسها السمنة.

وأضافت نهال حافظ في حوارها مع الإعلامية منال سلامة في برنامج "حلو الكلام" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن "السكر يعتبر إدمان ومن الضروري تقليل تناول السكريات للحفاظ على صحة الجسم".



وتابعت نهال حافظ: "يوجد لدينا في شركة اون تارجيت فارما سكر دايت يعطي الفرد ما يحتاجه من السكريات ولا يحتوي على مرارة في طعمه".

وأكملت: "السكر لا يوفر طاقة للجسم ولكن النشويات هي من توفر طاقة للجسم، والسكر يتسبب في شعور الفرد بالجوع ويشعر الفرد بالكسل والتعب“، مشيرة إلى أنه ”علينا تناول الفاكهة بكميات قليلة لأن السكر المتواجد بها يشكل خطرا على الكبد ويتسبب في تواجد دهون على الكبد".

ولفتت نهال حافظ إلى أن "الإفراط في تناول السكر الأبيض قد يؤدي إلى حدوث مشاكل فى الكوليسترول“، مضيفة: ”تناول السكريات أصعب من الدهون لأنها تزيد من الوزن وتسبب السمنة وتكون دهون على الكبد".