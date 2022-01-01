عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لو عامل دايت .. طريقة تحضير الدجاج بالفلفل الألوان

صدور الدجاج
صدور الدجاج

يعد الدجاج من الأكلات التي يمكن تقديمها بالكثير من الطرق المختلفة، كما أن الدجاج يحتوي على سعرات حرارية قليلة، فهو مناسب لمن يتبعون نظام غذائي قليل السعرات.

txt

لذيذ ومميز.. طريقة تحضير كوكيز جوز الهند بالخطوات

txt

أكلات المغرب.. طريقة عمل كسكسي بالخضار

 

وإليك طريقة تحضير الدجاج بالفلفل الألوان.

مقادير صدور الدجاج بالفلفل الألوان

٦ صدور دجاج 

١٥٠ جم جبن فيتا 

١٥٠ جم جبن موتزاريلا 

١ فلفل أخضر وأحمر وأصفر

١ ملعقة كبيرة زبدة 

ملح وفلفل 

رشة جوزة الطيب

 للتقديم

بطاطس بيوريه 

بروكلي 

جزر بيبي 

طريقة تحضير صدور الدجاج بالفلفل الألوان

* تخلط الجبن مع الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب

* تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود ويضاف اللحم ويحشي بخليط الجبن

* تضاف شرائح الفلفل الألوان

* يمكن أن تدهن بالزبدة أو تضاف لخليط الجبن

* توضع في صينية بالفرن حتى تمام النضج

* تقدم مع البطاطس البيوريه والبروكلي والجزر البيبي
 

الدجاج مقادير صدور الدجاج بالفلفل الألوان طريقة تحضير صدور الدجاج بالفلفل الألوان وصفات للدجاج اكلات للدايت

ترشيحاتنا

iQOO 9 Pro هاتف رائد يصل قريبا بقدرات تصويرية خارقة

أخطبوط شبحي وبيت على سطح القمر.. 10 هياكل فضائية غريبة اكتشفت في 2021

أسعار مواد البناء اليوم السبت 1 يناير 2022

لأصحاب الديون |شروط إشهار الإفلاس وآلية تأجيل سداد الدين ..اعرفها

جمال مناد أسطورة الجزائر: أحذر من كارثة في أمم إفريقيا.. وأطالب محاربي الصحراء بالانسحاب في هذه الحالة |حوار

«البحوث الإسلامية»: 650 ألف فتوى مباشرة وإلكترونية خلال عام 2021

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير سعر البنزين 2022 .. تدخل جديد من الحكومة في أسعار المحروقات

وفاة أول معيد بكلية حقوق الزقازيق من مرضى ضمور العضلات

الثانية في 8 شهور|الأطباء تنفي وفاة مجدي يعقوب|معلومات لا تعرفها عن السير

فيفا يحسم الجدل بشأن تأجيل كأس العالم للأندية

ده أحلى رئيس في العالم.. هدية السيسي للمصريين في رأس السنة |شاهد

إسماعيل بلانكو يفجر مفاجأة بشأن جذوره المصرية.. ويكشف موقفه من تمثيل الفراعنة في مونديال 2022 |حوار

عملية جراحية.. مي عز الدين تعاني من هذا المرض

قرار عاجل من الفيفا بعد انسحاب أوكلاند سيتي من كأس العالم للأندية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نانسي عجرم تتألق في أول ليلة رأس سنة بمدينة الجلالة بحضور كامل العدد

نشرة المنوعات| ولادة ماعز بوجه إنسان.. حراس ملكة بريطانيا يدهسون طفلا.. وحبس امرأة في حمام طائرة لمدة 5 ساعات

حياة مأساوية لـ ناهد شريف ..عانت من السرطان ولم تتحمل تكاليف علاجها وكمال الشناوى كلمة السر

لسبب غريب.. حبس امرأة لمدة 5 ساعات داخل حمام الطائرة|شاهد

فيديو

عندي عفاريت.. تصريحات غريبة من شيرين في أول ظهور بعد الانفصال

ادعولي ربنا يفرجها عليا.. عبد المجيد عبدالله يفاجئ جمهوره بإصابته بمرض المانير

فيديوجراف .. ممنوع دخول المرحاض ليلا .. أغرب القوانين حول العالم

لابس عفريته..سميرة محسن : وجهت أحمد حلمى للتمثيل والصالة كانت مفرقعة ضحك بسببه Iفيديو

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

د. جهاد عودة

نهضة اليسار العالمي مجددا : إشكالية النظام الدولى الليبرالى

د. محمد مبروك

القاهرة العاصمة مرة أخرى

رشا شكر

الخروج من سباق الأوسكار

د. ماريان جرجس

صعيد الأمل

اﻟﻤﺰﻳﺪ