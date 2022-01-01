لو عامل دايت .. طريقة تحضير الدجاج بالفلفل الألوان

يعد الدجاج من الأكلات التي يمكن تقديمها بالكثير من الطرق المختلفة، كما أن الدجاج يحتوي على سعرات حرارية قليلة، فهو مناسب لمن يتبعون نظام غذائي قليل السعرات.

وإليك طريقة تحضير الدجاج بالفلفل الألوان.

مقادير صدور الدجاج بالفلفل الألوان

٦ صدور دجاج

١٥٠ جم جبن فيتا

١٥٠ جم جبن موتزاريلا

١ فلفل أخضر وأحمر وأصفر

١ ملعقة كبيرة زبدة

ملح وفلفل

رشة جوزة الطيب

للتقديم

بطاطس بيوريه

بروكلي

جزر بيبي

طريقة تحضير صدور الدجاج بالفلفل الألوان

* تخلط الجبن مع الملح والفلفل الأسود وجوزة الطيب

* تتبل شرائح الدجاج بالملح والفلفل الأسود ويضاف اللحم ويحشي بخليط الجبن

* تضاف شرائح الفلفل الألوان

* يمكن أن تدهن بالزبدة أو تضاف لخليط الجبن

* توضع في صينية بالفرن حتى تمام النضج

* تقدم مع البطاطس البيوريه والبروكلي والجزر البيبي

