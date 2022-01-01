فطريات قاتلة تصيب مرضى فيروس كورونا نتيجة لضعف المناعة

يسعى الباحثون لفهم مضاعفات الإصابة بعدوى فيروس كورونا، ومخاطر تأثيره على المناعة لمنع انتشاره.. وقد كشفت دراسة جديدة أجراها مؤخرا باحثون من اسكتلندا، انه بمجرد شفاء البعض من فيروس كورونا فإنهم يشعرون بالأمان، إلا ان ضعف المناعة يمكن ان يتسبب في تسلل بعض المشاكل الصحية .

فطريات قاتلة تستغل ضعف مناعة مرضى فيروس كورونا



وأفاد الباحثون المشرفون على الدراسة، من أن المتعافين من فيروس كورونا تكون الرئتين لديهم متضررة بشكل كبير؛ حيث كشفت الأبحاث انه يصيب واحد من كل ثلاث مرضى فيروس كورونا ضعف في الرئتين، مما يتسبب في قتل ما يصل إلى 70 في المائة من المصابين.





وشهد الباحثون، ان هناك بعض الفطريات المعنية ، Aspergillus fumigatus ان تصيب الرئتين الضعيفتين لمتعافي فيروس كورونا والذين يعانون من ضعف في الرئتين، وفقا لما نشر في صحيفة “ديلي ميل” البريطانية .



وأكد الباحثون، أن هذه الفطريات موجودة في كل مكان حولنا في الهواء والتربة والغذاء وفي المواد العضوية المتحللة مثل سماد الحدائق ينتشر عن طريق الجراثيم المجهرية ، ويمكن رؤيتها على الجدران الرطبة كفطر أسود أو رمادية اللون.

فطريات قاتلة تستغل ضعف مناعة مرضى فيروس كورونا

وأوضح الباحثون، انه يمكن لهذا الفطر والذي يدعى Aspergillus fumigatus هو فطر انتهازي يصيب الأشخاص الذين يعانون من ضعف شديد في جهاز المناعة بسبب عدوى فيروس كورونا، تسبب حالة تسمى داء الرشاشيات ، والتي تؤثر بشكل أساسي على الرئتين، وهناك يمكن للفطر أن ينمو إلى كتلة بحجم كرة التنس والتي يمكن أن يكون من الصعب للغاية القضاء عليها.



وأشار الباحثون، إلى أنه يمكن أن تتطور العدوى إلى داء الرشاشيات الغازي ، حيث ينتشر إلى الجلد أو الدماغ أو القلب أو الكلى؛ حيث تصدرت أخبار داء الرشاشيات الشهر الماضي عندما دعت أرملة مسؤول حكومي اسكتلندي توفي بعد إصابته بعدوى فيروس كورونا Covid-19، والذي أدى إلى وفاته بسبب إصابته بفطر Aspergillus fumigatus .



وقال الدكتور ديفيد دينينج أحد الخبراء البريطانيين البارزين، وأستاذ الأمراض المعدية في جامعة مانشستر، أن العلاج القياسي لهذا الفطر يعتمد على إستخدام الأدوية المضادة للفطريات تسمى أزول، ولكن يجب أن يتم اكتشافه في البداية .



وأكد دينينج ، "إذا استفاد داء الرشاشيات من ضعف مرضى فيروس كورونا، فإن الأمور قد تصبح فوضوية، وسوف يزيد معدلات الوفيات بين مرضى كورونا، وتشير الدراسات حتى الآن إلى أن هذه العدوى يمكن أن تقتل ما يصل إلى 70 في المائة من المرضى المصابين بعدوى فيروس كورونا؛ حيث أن كوفيد هو الذي يفتح الطريق أمام الرشاشيات.