جامعة حلوان تصدر تعليمات هامة للطلاب خلال فترة الامتحانات

بدأت كليات جامعة حلوان الامتحانات الخاصة بالفصل الدراسى الأول ، وتم إعداد وتعقيم وتجهيز مدرجات الامتحانات والقاعات لاستقبال الطلاب وسط إجراءات احترازية من كورونا.

وأشارت الجامعة إلى أنه تم تقسيم الطلاب على عدة فترات بالامتحانات فترة صباحية من الـ 9 صباحا وفترة مسائية من 1 ظهرا و فترة مسائية ثالثة ببعض الكليات منعا للتكدس، كما أن هناك فترة ثالثة بأغلب الكليات، كما تم تقسيم الفرق بالكليات بحيث يتم امتحان فرقتين فقط فى اليوم فرقة لكل فترة.

ونوهت إدارة الجامعة إلى أنه يتم تطبيق تعليمات الحكومة بمنع دخول الطلاب والعاملين وأعضاء هيئة التدريس غير المتلقين للقاح إلا فى حالة وجود مسحة أو تحليل أو إشاعة حديثة تثبت عدم الإصابة كورونا، وذلك حفاظا على صحة منتسبى الجامعة وسلامتهم.

كما تم تجهيز مقرات لتطعيم الطلاب بلقاح كورونا خلال فترة الامتحانات في حال رغبتهم بذلك حرصا على سلامتهم ، و تم تجهيز عيادات بالجامعة و عربات اسعاف متنقلة لمساعدة الطلاب فى حال إصابة أى طالب بوعكة صحية أو ظهور أعراض على أى طالب .

وقد تم تقليل عدد الطلاب داخل اللجان كم تم تجهيز الية لتعقيم اللجان بين الفترات و بصفة مستمرة حرصا على سلامة الطلاب .

كما قد اكدت كافة الكليات على الطلاب بضرورة مغادرة الجامعة فور انتهاء الامتحان الخاص بهم منعا للزحام و التكدس وذلك حرصا من الجامعة على سلامة طلابها .