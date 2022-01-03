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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ننشر أسماء مصابي حادث انهيار عنبر مصنع بالمحلة

موقع حادث انهيار
موقع حادث انهيار مصنع النصر بالمحلة

واصل الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية واللواء هانئ عويس مدير أمن الغربية جولتهما التفقديه ميدانيا يرافقهما الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ وكافة القيادات الأمنية والتنفيذية، إلى موقع شركة النصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

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يأتي ذلك على خلفية انهيار سقف أحد عنابر الشركة، أثناء خروج الوردية، الأمر الذي نتج عنه إصابة عدد ٦ عمال تم خروج ٥ منهم عقب تقديم الرعاية الطبية، وحالة واحدة تم وضعها بالعناية المركزة وما زال البحث عن احدالعمال تحت الأنقاض.

بينما جاءت اسماء ضحايا ومصابي حادث انهيار المصنع كل من عاشور السيد علي عامل مصاب كسر بالجمجه وابراهيم علام فرج الشيخ مصاب  كدمات بالذراع الأيسر ومحمد أحمد عبد القادر عامل مصاب كدمة بالرأس محمد أحمد السيد غنيم عامل مصاب كدمة بالرأس ومحمود الششتاوي محمود نصار عامل مصاب مصاب ارتجاج واشتباه كسر جمجمة بينما جاري البحث عن السيد شعبان نعمان عامل مفقود تحت أنقاض.

كما أعطي المحافظ توجيهاته إلي قيادات مديرية الصحة بتوفير كافة أوجه الرعايا الطبية للمصاب في العناية المركز.

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بينما وجه المحافظ بيانات  مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة المساعدات الاجتماعية المصابين، كما انتشرت قوات الشرطة داخل الشركة لفرض كردون أمني حول العنبر ، في حين يواصل رجال الحماية المدنية البحث عن العامل المتبقي.

كما قرر مجلس إدارة الشركة بإيقاف العمل غداً بالشركة لحين الانتهاء من المعاينة وفحص كافة العنابر.

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جاء ذلك بحضور النائب محمود الشامي النائب أحمد بلال، النائب عبد المنعم إمام، النائب إبراهيم الديب، اللواء محمد العكل حكمدار المحلة، العميد خالد عبد الفتاح رئيس فرع البحث الجنائي بالمحلة، العقيد عادل حجازي  وكيل الحماية المدنية بالغربية، اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الأستاذ أحمد المغاوري رئيس حي ثان المحلة، الأستاذ علاء النمر رئيس حي أول المحلة.

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