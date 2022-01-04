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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

مغني الراب الأردني مسلم هديب يحيي أولى حفلاته بمصر في مسرح الزمالك

صدى البلد

يستعد مغني الراب الأردني مسلم هديب لإحياء أولى حفلاته الغنائية في مصر،  يحتضنها مسرح الزمالك في تمام السابعة مساء الخميس المقبل.

ويمتع مسلم جمهور الراب المصري بتوليفة غنائية من أشهر أغانيه، من بينها "خاوا" و"اجرمن عنهن"، مع الاحتفاء بأجدد أغانيه "قلبي دليلي"، بجانب إعادة إحيائه رائعة العندليب "كل ما أقول التوبة" على طريقته الخاصة،  مع تقديمه أغنية كاظم الساهر الشهيرة "قولي أحبك كي تزيد وسامتي" بشكل جديد بأسلوبه، وذلك في حفل غنائي حماسي بمشاركة اثنين من نجوم الجيل الجديد من الراب الحالي في مصر، مع الرابر ايفيل والرابر رابتور،  الذين يقومان بافتتاح الحفل.


ويدشن مسلم هديب عبر هذه الإطلالة الغنائية الأولى بالقاهرة انطلاقة فنية جديدة في مشواره الخاص،  بعد غياب طويل عن الساحة الجماهيرية طوال فترة كورونا،  عاد من بعدها بشغف بجولة حفلات غنائية مؤخرا من قلب العاصمة الأردنية عمان و بيروت استكمالا بجولة عربية من مصر مع بدايات العام الجديد،  مع انشغاله بتحضير عدة أغاني منفردة يستعد لإطلاقها خلال أسابيع من بينها دويتو مشترك مع أحد نجوم الراب المصري.


مسلم هديب فنان ورسام ومغني راب أردني من أصول فلسطينية،  ولد في عمان من أبوين فلسطينيين ويستقر حاليا في العاصمة الروسية موسكو،  غاص في بحر حبه للراب رغم بعد مجال دراسته الأصلي للرسم والفنون،  وحصل على الماجستير في السيراميك وفنون الخزف من أكاديمية ستروجانوف للصناعة والفنون التطبيقية في روسيا،  وتعتمد أغانيها على تجسيد المواضيع الشخصية والعاطفية بتيمة موسيقى التراب هيب هوب بشكلها العصري الجديد.

مسلم هديب مغني الراب الأردني مغني الراب الأردني مسلم هديب مسرح الزمالك الخميس

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