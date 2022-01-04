أحدث أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية

استقبل السوق السعودي النسخة الجديدة رينو كوليوس موديل 2022، وتعد هذه السيارة هي احدث الإصدارات ضمن اسطول رينو، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتضم باقة من التجهيزات الفنية إلى جانب تقنيات الحماية والأمان، وبرامج دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يحمل الكثير من اللمسات العصرية.

تتمتع سيارة رينو كوليوس موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 2.5 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي، ويخرج قوة قدرها 170 حصان، وعزم دوران 233 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من 6 نقلات من النوع CVT، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، وتتسارع السيارة من السكون حتي سرعة 100 كم \س في خلال 10 ثواني، واقصي سرعة للسيارة 220 كم \س.

وجاءت سيارة رينو بوسائد هوائية وستائرية جانبية، ونظام ABSوهو نظام مانع انزلاق الفرامل ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات أمامية وخلفية ومثبت سرعة ذكي، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وكاميرا خلفية للمساعدة على الركن، وبرنامج التوازن الإلكتروني والتحذير من السرقة وقفل مركزي للأبواب.

حصلت سيارة رينو كوليوس موديل 2022 على مصابيح أمامية واضواء خلفية من النوع الهالوجين، مع وجود مصابيح أمامية ليد، وقد حصلت هذه السيارة على فتحة سقف كهربائية، وأيضا تمتلك جنوط رياضية بقياس 19 بوصة وأيضا ممسحة للزجاج الخلفي ومرايا جانبية تدعم التحكم الكهربائي.

وتتوافر سيارة رينو بشاشة وسطية بقياس 10 بوصة تعمل باللمس وتستخدم هذه الشاشة فى عرض نظام الوسائط المتعددة والخرائط وأيضا تدعم التوصيل فى الهواتف المحمولة باستخدام تقنية البلوتوث، وحصلت السيارة على مكيف هواء أتوماتيك ذو ضبط ثنائي للمناطق مع فتحات للمكيف في مقعد السيارة الخلفي.

أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية:

الفئة الأولى SE 4WD بسعر101309 ريال.

الفئة الثانية LE 4WD بسعر116900 ريال.