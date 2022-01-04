عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية

أحدث أسعار رينو كوليوس
أحدث أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية

استقبل السوق السعودي النسخة الجديدة رينو كوليوس موديل 2022، وتعد هذه السيارة هي احدث الإصدارات ضمن اسطول رينو، وتنتمي تلك النسخة إلى فئة الكروس اوفر الرياضية، وتضم باقة من التجهيزات الفنية إلى جانب تقنيات الحماية والأمان، وبرامج دعم قائد المركبة، بالإضافة إلى التصميم الخارجي الذي يحمل الكثير من اللمسات العصرية.

تتمتع سيارة رينو كوليوس موديل 2022 بمحرك 4 سلندر، سعة 2.5 لتر يعمل بنظام التنفس الطبيعي، ويخرج قوة قدرها  170 حصان، وعزم دوران 233 نيوتن متر، متصل بناقل حركة أتوماتيك من 6 نقلات من النوع CVT، وتعمل بنظام الدفع الكلي للعجلات، وتتسارع السيارة من السكون حتي سرعة 100 كم \س في خلال 10 ثواني، واقصي سرعة للسيارة 220 كم \س.

 

وجاءت سيارة رينو  بوسائد هوائية وستائرية جانبية، ونظام  ABSوهو نظام مانع انزلاق الفرامل ونظام التوزيع الإلكتروني لقوة الفرامل EBD، وحساسات أمامية وخلفية ومثبت سرعة ذكي، بالإضافة إلى نظام التحكم في الجر والثبات الإلكتروني، وكاميرا خلفية للمساعدة على الركن، وبرنامج التوازن الإلكتروني والتحذير من السرقة وقفل مركزي للأبواب.

حصلت سيارة رينو كوليوس موديل 2022 على مصابيح أمامية واضواء خلفية من النوع الهالوجين، مع وجود مصابيح أمامية ليد، وقد حصلت هذه السيارة على فتحة سقف كهربائية، وأيضا تمتلك جنوط رياضية بقياس 19 بوصة وأيضا ممسحة للزجاج الخلفي ومرايا جانبية تدعم التحكم الكهربائي.

 

وتتوافر سيارة رينو بشاشة وسطية بقياس 10 بوصة تعمل باللمس وتستخدم هذه الشاشة فى عرض نظام الوسائط المتعددة والخرائط وأيضا تدعم التوصيل فى الهواتف المحمولة باستخدام تقنية البلوتوث، وحصلت السيارة على مكيف هواء أتوماتيك ذو ضبط ثنائي للمناطق مع فتحات للمكيف في مقعد السيارة الخلفي.

أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية:

الفئة الأولى SE 4WD بسعر101309 ريال.

الفئة الثانية  LE 4WD بسعر116900 ريال.

السوق السعودي رينو كوليوس الكروس اوفر كوليوس موديل 2022 رينو كوليوس موديل 2022

موضوعات متعلقة

سوق المستعمل .. سعر سوبارو امبريزا موديل 2017

أسعار ومواصفات بي إم دبليو X1 موديل 2022 في السعودية

مقارنة بالأسعار بين جاك S4 وشانجان CS15 موديل 2022

أحدث أسعار ام جي RX 8 موديل 2022 في السعودية

أكبر تجمع للسيارات المعدلة في مصر | فيديو

أفخم 5 سيارات SUV في مصر خلال عام 2021

مواصفات وأسعار مرسيدس GLC300 موديل 2021 في مصر

مقارنة بالأسعار بين مرسيدس C200 و بي ام دبليو 320 موديل 2005

ترشيحاتنا

لماذا رفض مجلس الشيوخ زيادة نسبة العلاوة بقانون العمل؟ تعرف على السبب

ضباب وصقيع.. الأرصاد الجوية تحذر المواطنين من طقس الأسبوع الحالي

نبيلة مكرم: تكامل الجهود الحكومية بالجمهورية الجديدة يسهم في بناء الإنسان

سامسونج تكشف عن سعر هاتفها Galaxy A03 الأرخص على الإطلاق

أحدث أسعار رينو كوليوس موديل 2022 في السعودية

بالتعاون مع التضامن.. جهود دعم ورعاية 913 طالبا من فاقدي البصر بالأزهر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام .. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

استأصلوا أعضاءها التناسلية..الإعدام لـ 5 من عائلة واحدة قتلوا طفلة في الدقهلية

زغلول صغير.. عمرو أديب يفجر مفاجأة حول القبض على صاحب تسريب الفيديوهات

جالاتا سراي يحدد سعر بيع مصطفى محمد للفرق المهتمة بضمه

ميدو: تصريحات كيروش عن طارق حامد وقفشة عين العقل

قناة مفتوحة.. التلفزيون الجزائري يحصل على حقوق بث مباريات أمم إفريقيا

مات مسموما.. وفاة مهاجم الأهلي السابق أوسو كونان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نشرة المنوعات| شاهد لحظة ظهور عفريت في شارع خالٍ.. عروس تدخل حفل زفافها على حمار.. وامرأة تفاجأ بـ حلزون داخل وجبة من مطعم شهير

احتفالا برأس السنة.. حشود ضخمة في أحد المناطق السياحية بـ الهند| شاهد

كادت تتناوله.. امرأة تكتشف حلزون داخل وجبة طلبتها في رأس السنة| صور

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

فيديو

إحنا في رحلة.. إحالة 5 معلمين للشئون القانونية بسبب تصرف غريب | فيديوجراف

سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021

غرق منزلها للمرة الرابعة.. نهى نبيل تهاجم المسئولين بالكويت.. فيديو

محارب شرس وأهلاوي صميم.. لمحات مضيئة من حياة إبراهيم حجازي "فيديو"

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم شعبان

الطقس السىء.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

نهال علام

الصداقة .. كنز الحياة

اﻟﻤﺰﻳﺪ