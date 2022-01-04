سفاح الإسماعيلية .. أبشع 5 حوادث في عام 2021



استعرض موقع صدى البلد أبرز ٥ حوادث تعرض لها الشارع المصري خلال عام ٢٠٢١.

وكانت جريمة الإسماعيلية أبشع الجرائم التي شهدها الشارع المصري، بل وصفها البعض بأنها "الأبشع في البلاد"، ولا يزال صداها يتردد على مواقع التواصل الاجتماعي.

ففي مشهد أعاد الناس بالذاكرة لتنظيم (داعش) الإرهابي قام شاب بقتل رجل و فصل رأسه عن جسده ، وحمل رأس الضحية في إحدى يديه والساطور الذي استخدمه في قطع رأس الضحية في اليد الأخرى، وسار بها وسط المارة في وضح النهار وتم الإمساك بالمتهم.



في مشهد مروع آخر مات 5 أشخاص داخل غلاية تكرير الزيوت بمنطقة كرداسة بمصنع بالكيلو 24 في المنطقة الصناعية بأبو رواش، وهي واحدة من أصعب الحوادث المأساوية التي شهدتها محافظة الجيزة.



حيث حدث عطل في الغلاية التي يصل عمقها لـ 6 أمتار ويبلغ قطرها حوالى 3 أمتار، وأثنا محاولة أحد العمال إصلاحها أختل توازنه وسقط بداخل الغلاية وأثناء محاولة بعض الأشخاص إنقاذه سقطوا خلفه ولقوا مصرعهم في الحال.



-لمزيد من التفاصيل حول أبرز ٥ حوادث في عام ٢٠٢١، يرجى مشاهدة الفيديو التالي: