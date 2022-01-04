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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تطورات الحالة الصحية لرئيس البرازيل عقب دخوله المستشفى

رئيس البرازيل
رئيس البرازيل

كشف المستشفى الذي يعالج به الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، عن تفاصيل حالته الصحية.

وقال المستشفى في بيان له إن حالة الرئيس البرازيلي تتحسن، على الرغم من أنه لم يعرف بعد ما إذا كان سيحتاج لعملية جراحية لانسداد معوي.

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نقل رئيس البرازيل إلى المستشفى بسبب سوء حالته الصحية ..تفاصيل

ونقل الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو، أمس الإثنين، إلى المستشفى في وقت مبكر من الصباح، بعد معاناته من انسداد في الأمعاء.

وحسب شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال بيان صادر عن مستشفى فيلا نوفا ستار في ساو باولو، إن بولسونارو يعاني من "انسداد معوي" في أحدث مشكلة طبية مرتبطة بحادث 2018 حيث طُعن بولسونارو خلال مسيرة بحملته الانتخابية.

وقال المستشفى إن الرئيس حالته مستقرة ويخضع للعلاج وسيعاد تقييم الحالة من قبل فريق الطبيب أنطونيو لويز دي فاسكونسيلوس، مضيفا أنه في هذه المرحلة ليس معروفا متى سيخرج.
 

رئيس البرازيل البرازيل جايير بولسونارو الرئيس البرازيلي جاير بولسونارو انسداد معوي

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