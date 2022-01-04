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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

روسيا تجهز للكشف عن لقاح ضد كورونا والإنفلونزا

لقاح
لقاح

أفادت وسائل إعلام روسية، اليوم الثلاثاء، عن عزم روسيا الإعلان عن لقاح موحد ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد19" والإنفلونزا، خلال العام الجاري 2022.

وفي نفس السياق، تستعد شركة الأدوية اليابانية "نوبل فارما"، في عام 2023، لإجراء تجارب سريرية على لقاح مضاد لفيروس كورونا، يمكن أن يوفر مناعة مدى الحياة.

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فرنسا: لا توجد معلومات حول ضرورة إعطاء جرعة رابعة من لقاح كورونا

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إسرائيل تصادق على جرعة رابعة من لقاح كورونا

وبحسب وكالة “سبوتنيك” الروسية، فإن اللقاح سيتم تطويره من قبل فريق من العلماء من معهد طوكيو للعلوم الطبية، برئاسة البروفيسور الفخري ميتينوري كوهارا.

وأخذ المطورون لقاح الجدري، الذي جرى تطويره في القرن الثامن عشر في بريطانيا واستخدم في اليابان حتى عام 1976، كأساس لتطوير لقاح كورونا المنتظر.

ووفقاً لفكرة العلماء، يجب حقن فيروس لقاحات الجدري ببروتين فيروس "سارس- كوفيد-2"، الذي يسبب فيروس "كورونا" .

وفي سياق التجارب التي أُجريت على الفئران، ابتكر العلماء واستخدموا لقاحاً يعتمد على فيروس لقاح الجدري ويحتوي على جينات لإنفلونزا الطيور شديدة الإمراض.

وبعد 20 شهراً، أظهر الحيوانات التي حُقنت باللقاح مستوى مرتفعاً من الأجسام المضادة ونجوا بعد حقنهم بفيروس أنفلونزا الطيور. 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 الأنفلونزا تطوير لقاح كورونا لقاح روسي

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