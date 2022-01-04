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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رمضان السيد: كيروش يُدمر السولية.. وانضمام تريزيجيه للمنتخب قرار خاطئ

السولية
السولية

قال رمضان السيد نجم الأهلي والكرة المصرية سابقا، إن البرتغالي كارلوس كيروش سيدمر عمرو السولية؛ إذا استعجل مشاركته مع المنتخب، ومنحه بعض المسكنات التي تجعله جاهزا للبطولة.

وتابع في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع على فضائية ETC، مع الإعلامي محمد شبانة: "انضمام تريزيجيه لقائمة المنتخب رغم غيابه لقرابة موسم كامل قرار غريب من كيروش، اللاعب لم يشارك سوى لبعض الدقائق في فريق الشباب مع أستون فيلا، فهل هو الخيار الأفضل للانضمام للمنتخب رغم طول فترة غيابه؟!".

وأوضح السيد: "الجهاز الفني لابد أن يحترم الإصابة ويترك اللاعب حتى يتعافى تماما، لم يعجبن تعامل كيروش مع المصابين مثل أيمن أشرف والسولية، خاصة أنه يملك البدائل القوية للاعبين المصابين".

وواصل نجم الأهلي السابق: "أستشعر أن كيروش مستثمر أكثر منه مدرب، وأتوقع أن يصل المنتخب لمرحلة متقدمة في بطولة أمم إفريقيا والفوز بالبطولة لأننا نملك منتخب قوي ويكفي تواجد محمد صلاح".

كيروش الأهلى أمم أفريقيا محمد صلاح السولية

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