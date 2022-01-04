ألمانيا تسجل 356 حالة وفاة جديدة بكورونا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألمانيا 30 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و356 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

فيما قالت الشرطة الألمانية، إن 6 متظاهرين و4 ضباط أصيبوا في اشتباكات اندلعت خلال احتجاج رافض لإجراءات مكافحة الوباء في بلدة جريز في تورينجيا في يوم رأس السنة الجديدة.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، استخدم الضباط رذاذ الفلفل والهراوات ضد حشد من حوالي 400 شخص تجمعوا احتجاجا على قيود "كوفيد 19" المطبقة على الأشخاص غير المطعمين في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الثلاثاء.

وقالت الشرطة إن عشرات التهم الجنائية وجهت إلى متظاهرين لمقاومة أوامر الشرطة والتسبب في أذى جسدي وتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي.

