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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ألمانيا تسجل 356 حالة وفاة جديدة بكورونا

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أعلن معهد روبرت كوخ، اليوم الثلاثاء، تسجيل ألمانيا 30 ألفا و561 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، و356 حالة وفاة جديدة بالفيروس.

فيما قالت الشرطة الألمانية، إن 6 متظاهرين و4 ضباط أصيبوا في اشتباكات اندلعت خلال احتجاج رافض لإجراءات مكافحة الوباء في بلدة جريز في تورينجيا في يوم رأس السنة الجديدة.

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ضد كورونا.. مصابون وجرحي من الشرطة والمحتجين خلال مظاهرة في ألمانيا

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ألمانيا: دخول أكثر من 11 ألف مهاجر غير شرعي عبر بيلاروس

وبحسب وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك، استخدم الضباط رذاذ الفلفل والهراوات ضد حشد من حوالي 400 شخص تجمعوا احتجاجا على قيود "كوفيد 19" المطبقة على الأشخاص غير المطعمين في جميع أنحاء البلاد منذ يوم الثلاثاء.

 

وقالت الشرطة إن عشرات التهم الجنائية وجهت إلى متظاهرين لمقاومة أوامر الشرطة والتسبب في أذى جسدي وتجاهل قواعد التباعد الاجتماعي.
 

فيروس كورونا المستجد كوفيد19 رأس السنة الجديدة معهد روبرت كوخ كورونا في ألمانيا

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