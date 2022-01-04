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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

جلباب وماكينة ري يُنهيان حياة عامل في سوهاج

صدى البلد

لقي عامل في منتصف العقد السابع من العُمر، مصرعه، إثر التفاف جلبابه حول جزء من ماكينة الري؛ ما أدى إلى اصطدامه بها ووفاته في الحال، بمحافظة سوهاج.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سوهاج، يفيد بورود إشارة من المستشفى العام، مفادها وصول المدعو “عبد النبي. ع. ح"، 66 عامًا، عامل، ويقيم دائرة مركز سوهاج، جثة هامدة، ادعاء التفاف ماكينة الري حوله بسبب اشتباك جلبابه بها.

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وبالانتقال والفحص وبسؤال ابن عمه “محمد. ع"، 53 عامًا، عامل، مقيم بذات الناحية، قرر أنه أثناء قيام المذكور بتشغيل ماكينة ري بأرضه الزراعية، التف جلبابه على جزء من ماكينة الري؛ ما أدى لاصطدامه بها ووفاته في الحال.

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وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة، بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بوجود كسور متفرقة بالجسم، وأن سبب الوفاة هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية ناتج عن نزيف بالمخ نتيجة اصطدام رأسه بجسم صلب، ولا توجد شبهة جنائية.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

سوهاج جثة الري ماكينة أرض

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