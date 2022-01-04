ضبط 875 شيكارة كيماوي قبل بيعها بالسوق السوداء في سوهاج

قال المهندس محمد إبراهيم، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة سوهاج، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، اليوم الثلاثاء، إنه تم تدشين حملة تموينية مُكبرة على مستوى مراكز المحافظة، خلال اليومين الماضيين.

وبمركز جهينة غربي محافظة سوهاج، تم ضبط 875 شيكارة كيماوي يوريا، بحوزة المتهم “محروس. م”، 37 سنة، مقيم دائرة المركز، حيث جمعها من أجل البيع بالسوق السوداء، وتحقيق مكاسب مالية بالخروج عن القانون.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة جهينة، يفيد بتمكن ضباط وحدة التموين، من ضبط صاحب مخزن بدائرة المركز وبحوزته 875 شيكارة كيماوي يوريا.

وأكد وكيل وزارة التموين بمحافظة سوهاج، أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المُتهم، كما تم التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة العامة.

حُرر المحضر اللازم بالواقعة رقم 8749 جنح مركز جهينة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.