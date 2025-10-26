جدة الطفل المعذ.ب بدمياط.. الأب اعتاد على ضربه هو وإخوته بشكل عنيف

طفل لم يبلغ من العمر ١٢ عاما تعرض لتعذيب بطريقه وحشيه على يد والدة بمدينه دمياط.

الواقعة هزت الشارع الدمياطي على مدار الأيام الماضية وكانت حديث صفحات التواصل الاجتماعى، حيث أقدم أب على تعذيب طفله بوحشية، سواء بالحـ رق أو بالضرب المبرح، مما جعل الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط يتدخل فورا لمساندة الطفل واشقاؤه وجدته لأمه التي تتولى مسؤوليته الان.

الواقعه بدأت عندما تقدمت جدة الطفل لأمه ببلاغ، إلى مأمور قسم ثان دمياط، تستغيث فيه لإنقاذ حفيدها أحمد عماد خليفة – 12 سنة بعد تعرّضه لتعذيب قاسٍ داخل منزل أسرته بالحـ رق والضرب المبرح والتقييد من اليدين والقدمين فى سقف الغرفة.

على الفور قاد الرائد أشرف الراعي رئيس مباحث قسم ثان، قوة من معاونيه بالانتقال السريع إلى عنوان البلاغ بشارع عاصم بمدينة دمياط.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على الأب والأم واقتيادهما إلى ديوان القسم، فيما جرى نقل الطفل إلى مستشفى دمياط العام ووضعه تحت الرعاية الصحية بسبب ما تعرّض له من إيذاء.

وتم تحرير المحضر اللازم، لعرض المتهمين على النيابة العامة، لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية.

ومن جانبه أكد الدكتور ايمن الشهابي محافظ دمياط ، ان التحرك الفوري شمل توجيه مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط بمتابعة الحالة ميدانيًا، حيث أعدّت المديرية تقريرًا اجتماعيًا شاملًا عن وضع الأسرة، وقدمت مقترحين للتعامل مع الموقف بما يضمن سلامة الأطفال ورعايتهم. وتضمّنا المقترحان:

استضافة الأطفال داخل دار الضيافة التابعة للمديرية لتوفير الرعاية الكاملة في بيئة آمنة.

أو رعايتهم تحت إشراف الجدة التي أبدت استعدادها لتحمل مسؤوليتهم بعد حبس الأب والأم، مع التكفّل بجميع احتياجاتهم المعيشية والمادية.

وأكدت محافظ دمياط أن التعامل مع حالات العنف الأسري ضد الأطفال يتم بأقصى درجات الجدية، وبالتنسيق الكامل بين مديرية التضامن الاجتماعي ووحدة حماية الطفل والنيابة العامة، لضمان تطبيق القانون وصون حقوق الصغار من أي أذى نفسي أو جسدي.

كما ناشد المحافظ، المواطنين تحري الدقة في نشر المعلومات، والتواصل مع الجهات الرسمية المختصة عند الاشتباه في أي حالات مشابهة، لضمان سرعة التدخل وحماية الأطفال من العنف الأسري.

وعلى صعيد اخر، أكدت جدة الطفل “ لصدى البلد” ، أن الاب اعتاد على ضربه هو واخواته بشكل عنيف وبيشغله وياخد فلوسه من شغله وكثيرا ماكان يقوم بتعذيب الطفل وأخواته ووالدتهم أيضا .

وأشارت إلى أنها حاولت مرارا أن تبعد عن الاطفال إلا أنه كان يتعرض لهما واهم بالغذاء.

https://youtube.com/shorts/3GecwBIETyU

https://youtube.com/shorts/Gl5bnSDioO0