باسل الحينى: 75.7 مليار جنيه استثمارات القابضة للتأمين بنمو 24%

قال باسل الحينى رئيس مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين التابعة لوزارة قطاع الأعمال إن شركته لديها أكبر محفظة استثمارية مؤسسية في مصر، تربو على 75.7 مليار جنيه، وذلك بسبب التطوير الذي حدث خلال الفترة الماضية، بعد تفعيل دور شركة مصر لإدارة الاستثمارات المالية التي كانت تدير نصف مليار جنيه فقط حتى عام 2019 كلها أموال من خارج المجموعة، أصبحت حالياً تدير 20 مليار جنيه من أموال المجموعة، بالإضافة للإدارة النشطة لمحفظة الاستثمارات داخل المجموعة بقيادة الشركة القابضة مما أدى إلى ارتفاع في العوائد وتعظيم قيمة المحفظة.

جاء ذلك خلال انعقاد الجمعيات العامة العادية للشركات التابعة لشركة مصر القابضة للتأمين، شركة مصر للتأمين وشركة مصر لتأمينات الحياة، وشركة مصر لإدارة الأصول العقارية برئاسـة باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين وحضور أعضاء الجمعية العامة وأعضاء مجلس إدارة شركة مصر القابضة للتأمين وممثلي الهيئة العامة للرقابـة المالية والجهاز المركزي للمحاسبات.

وأعلن باسل الحينى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر القابضة للتأمين أن المجموعة تخطط لضخ استثمارات في القطاع الصحي والتعليمي خلال الفترة المقبلة، حيث تواجدت المجموعة بأكبر حصة مساهمة في منصة "لايتهاوس" التعليمية مؤخراً كون قطاع التعليم يتيح فرصاً متميزة للاستثمار تجمع بين العائد الجيد والأثر الإيجابي على المجتمع والاقتصاد القومي، بالإضافة إلى أن المجموعة نجحت في تنفيذ حزمة متنوعة من السياسات للاستفادة من الثروة العقارية من خلال الاستغلال الجيد لقطع الأراضي المملوكة لشركة مصر لإدارة الأصول العقارية، وإقامة مشروعات بالشراكة مع مستثمرين ومطورين عقاريين، بالإضافة إلى إظهار القيمة التاريخية والحضارية للقاهرة الخديوية، وإنشاء آلية للحفاظ على الطراز المعماري المتميز وتعظيم قيمته، والتنسيق مع الجهات ذات الصلة في مصر ومع المؤسسات الدولية.

وأوضح الحينى أنه في مجال تأسيس الشركات حققت المجموعة العديد من الإنجازات المتميزة، كان منها تكوين أقوى تحالف في السوق، لإنشاء شركة مصر للتأمين التكافلي-حياة، بالشراكة بين المجموعة وشركتيها (مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة) والبنك الأهلي المصري وبنك مصر، ولقد وردت الموافقة على التأسيس من الهيئة العامة للرقابة المالية وجارى استكمال باقي مراحل التنفيذ، وفى مجال التأمين الطبي تعتزم المجموعة تأسيس شركة متخصصة للتأمين الطبي. كما قامت المجموعة بتقديم أوراق تأسيس شركة تخصيم وتأجير تمويلي للهيئة العامة للرقابة المالية، ويأتي إطلاق هذه الشركة في إطار تعزيز ترسيخ تواجدنا كأكبر مجموعة مالية غير مصرفية في مصر والشرق الأوسط، وسوف يكون لنا خلال الفترة المقبلة استثمارات في التمويل متناهي الصغر ثم التمويل العقاري والتمويل الاستهلاكي.

وشدد باسل الحيني أنه رغم جائحة كورونا تعاظمت الأرباح إلى معدلات قياسية فاقت كل التوقعات وعلى جميع الأنشطة بفضل السياسات الناجحة التي انتهجتها المجموعة خلال الأعوام الماضية فلأول مرة منذ تأسيسها تجاوزت مساهمة المجموعة للخزانة العامة للدولة المصرية مبلغ 4 مليار جنيه (أرباح وضرائب وتأمينات)،فيما كانت الأرباح الموزعة للدولة عام 2018 نحو 750 مليون جنيه، متوقعا أن تتجاوز حصة الدولة في أرباح "القابضة للتأمين" 2 مليار جنيه خلال العام المالى الجاري مما يعد إنجازاً غير مسبوق في تاريخ المجموعة، ويساهم في دعم الاقتصاد الوطني بقوة.

تابع :نجحت شركات التأمين في الحصول على التصنيف الائتماني الدولي لشركاتها التابعة من مؤسسة AM BESTالدولية بتصنيف القوة المالية "B++" والتصنيف الائتماني طويل الأجل ”bbb” بنظرة مستقبلية مستقرة، وفى ذات السياق رفعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني تصنيف القوة المالية (IFS) لشركة مصر للتأمين إلى “AA + (egy)” من AA (egy) “ وكانت أهم العوامل في حصول شركتا مصر للتأمين ومصر لتأمينات الحياة على هذا التصنيف، المرونة والملاءة المالية القوية للشركة الأم (مصر القابضة) والأهمية الاقتصادية للشركتين داخل المجموعة.