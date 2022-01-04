الكويت تهنئ هيثم فيصل لاختياره أمين عام الأوبك

بعث أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد، برقية تهنئة إلى هيثم فيصل الغيص، نائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية، أعرب فيها عن خالص تهانيه بمناسبة اختياره بالإجماع أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

وأكد أمير الكويت، وفق صحيفة “الأنباء”، أن حصول أحد أبناء الوطن العزيز على هذه الثقة الكبيرة بتولي هذا المنصب الرفيع هو مبعث فخر واعتزاز الجميع، كما أنه يجسد المكانة العالية التي تحظى بها الكويت ودورها الرائد في مختلف المحافل والمنظمات الإقليمية والدولية.

وبعث ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد برقية تهنئة إلى هيثم فيصل الغيص نائب العضو المنتدب لتنظيم عقود التسويق العالمي في مؤسسة البترول الكويتية/ ضمنها خالص تهانيه بمناسبة اختياره بالإجماع أمينا عاما لمنظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).

كما بعث الشيخ صباح الخالد، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة مماثلة.