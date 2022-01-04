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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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نشرة أخبار العالم.. تحذير عاجل من الصحة العالمية.. وظهور متحور جديد لـ كورونا

نشرة أخبار العالم
نشرة أخبار العالم

شهدت الساحة العالمية والدولية العديد من الموضوعات الهامة علي كافة الأصعدة وتصدر ذلك:

اكتشاف متحور جديد من كورونا في فرنسا
أعلنت مجلة طبية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف سلالة جديدة من فيروس كورونا في مدينة مرسيليا جنوب شرقي فرنسا، بتركيبة غير نمطية تضم 46 طفرة.

وقالت مجلة "ميدريكسيف" للعلوم الصحية، إن دراسة أجراها علماء من معهد الأمراض المعدية في مرسيليا (IHU) أظهرت نتائجها وجود سلالة جديدة من الفيروس.

وذكرت الدراسة أن "اختبارات تحديد الطفرات المرتبطة بمتحورات فيروس كورونا التي خضع لها 12 شخصا من سكان مرسيليا أظهرت وجود تركيبة غير نمطية".

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ولفتت إلى أنه "تم لأول مرة كشف النوع الجديد من فيروس كورونا في نوفمبر الماضي، لدى شخص عاد من الكاميرون وتم تمييزه بالرمز (B.1.640.2)".

وأضافت المجلة، أنه "وفقا للعلماء كشف تحليل الجينوم الفيروسي عن وجود 46 طفرة".

 

الصحة العالمية تطالب بتنسيق دولي لمواجهة متحور أوميكرون
طالب الدكتور عبدي محمود رئيس قسم الدعم بمنظمة الصحة العالمية بتنسيق دولي من أجل مواجهة متحور"أوميكرون" الذي ينتشر بسرعة في عدد كبير من دول العالم.
وأكد عبدي ـ في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء في جنيف ـ أنه رغم الانتشار الكبير والسريع لمتحور"أوميكرون" حول العالم، إلا أن عدد من ذهبوا إلى المستشفى قليل سواء كان ذلك في جنوب إفريقيا التي انطلق منها "أوميكرون" أو في البلدان الأخرى، مشيرا إلى أن ارتفاع عدد الحالات التي تذهب إلى المستشفى جراء الإصابة بالمتحور الجديد في مدينة مثل العاصمة البريطانية لندن يعود إلى من لم يتلقوا اللقاح، مشددا على أن تلقى اللقاح هو أمر حاسم فى مواجهة فيروس كورونا.


وفيما يتعلق بالتفكير في تقديم جرعة معززة رابعة لمن تلقوا لقاحات كورونا في بعض الدول قال خبير المنظمة الدولية" إن الأولوية تبقى للوصول إلى الهدف الذي تسعى إليه منظمة الصحة العالمية وهو تلقيح 70% من عدد سكان كل البلدان لوضع حد للوباء بحلول يوليو المقبل".

تخريب وتدنيس قبور المسلمين وتلاوة القرآن.. ماذا يحدث بمقابر إزيرلون في ألمانيا؟


تعرض ما لا يقل عن 30 قبرا للتدنيس والتخريب بعد تحطيمها في عملية تعرض لها الجزء الإسلامي من مقبرة بلدة إزيرلون الألمانية.

وتجمّع حشد من المسلمين وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، أمام مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون الألمانية، التي تعرّضت للاعتداء والتخريب المتعمد.

وشهدت مقبرة للمسلمين في مدينة إزرلون غربي ألمانيا، وقفة للتنديد بالاعتداء الذي استهدفها عشية رأس السنة الجديدة.

وشارك في الوقفة ظافر صاري كايا، رئيس اللجنة الفرعية لشئون أتراك المهجَر والمجتمعات ذات القربى في البرلمان التركي.

 

نشرة أخبار العالم الصحة العالمية كورونا متحور جديد مقابر المسلمين المانيا

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