من 1500 لـ 4000 جنيه.. رسوم مرتقبة لتسجيل العقود بالشهر العقاري

أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، أمس الثلاثاء، عددا من مشروعات القوانين المقدمة من الحكومة إلى اللجان النوعية لمجلس النواب.

وكان من ضمن هذه التشريعات، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، والذي تم إحالته إلى لجنة الخطة والموازنة بالمجلس.

ووفقا للتعديل، نصت المادة 42 من قانون ضريبة الدخل على فرض الضريبة المقطوعة على البائع الأخير فقط، مهما تعددت العقود، كما حددت المادة قيمة الضريبة وفقا لقيمة العقد وذلك على النحو التالي:

شرائح الضريبة على الدخل

1- قيمة العقد حتى 250 ألف جنيه، ستكون قيمة الضريبة 1500 جنيه.

2- قيمة العقد أكثر من 250 ألف جنيه حتى 500 ألف جنيه، تكون قيمة الضريبة 2000 جنيه.

3- قيمة العقد أكثر من 500 ألف جنيه وحتى مليون جنيه، تكون قيمة الضريبة 3 آلاف جنيه.

4- قيمة العقد أكثر من مليون جنيه، تكون الضريبة 4 آلاف جنيه، ودون غرامات تأخير.

وتسري ضريبة التصرفات العقارية (2.5%) في فترة العمل بالقانون رقم 11 لسنة 2013، المعدل لقانون الضريبة على الدخل.