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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الخدمات البيطرية: 6.5 مليون جرعة لقاح للتحصين ضد الحمي القلاعية والوادي المتصدع

تحصين المواشي
تحصين المواشي

تلقى السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة تقريرا من الدكتور عبد الحكيم محمود رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، حول جهود الحملة القومية لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي بدأت يوم 16 نوفمبر 2021 حتى نهاية شهر ديسمبر الماضي بجميع محافظات الجمهورية.


وأوضح التقرير أنه تم إعطاء أكثر من 6.5 مليون جرعة لقاحات على النحو التالي 3 مليون و356ألف و290 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية،  3 مليون و197 ألف و663 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع .


‏وأضاف محمود أن الهيئة العامة للخدمات البيطرية تقوم بتنفيذ حملات التحصين أربع مرات على مدار العام بهدف وقاية الثروة الحيوانية من الأمراض والابئة بالإضافة إلى القوافل البيطرية التي تجوب كل محافظات الجمهورية

وزير الزراعة الزراعة 6 5 مليون جرعة الهيئة العامة للخدمات البيطرية وزارة الزراعة

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