أفضل مضاد حيوي لعلاج التهاب المسالك البولية

تحدث التهاب المسالك البولية عادة عندما تدخل البكتيريا المسالك البولية عبر مجرى البول وتبدأ في التكاثر في المثانة. على الرغم من أن الجهاز البولي مصمم لمنع مثل هؤلاء البكتيريا من الدخول، إلا أن هذه النظام الدافعي الطبيي للجهاز البولي قد تفشل أحيانًا.

افضل مضاد حيوي لعلاج التهاب المسالك البولية

عندما يحدث التهاب المسالك البولية فقد ترسخ البكتيريا وتنمو لتصبح عدوى كاملة في المسالك البولية، وعادةً ما تكون المضادات الحيوية هي الخط الأول في علاج التهابات المسالك البولية، وتعتمد الأدوية الموصوفة ومدة استخدامها على الحالة الصحية ونوع البكتيريا الموجودة في البول.





وتشمل الأدوية التي يوصى بها عادةً لعلاج التهابات المسالك البولية البسيطة، ما يلي:

ميثوبريم / سلفاميثوكسازول (باكتريم ، سيبترا ، وغيرهما)

فوسفوميسين (مونورول)

نتروفورانتوين (ماكرودانتين ، ماكروبيد)

سيفاليكسين (كيفلكس)

سيفترياكسون



ولا يُنصح عادةً بمجموعة أدوية المضادات الحيوية المعروفة باسم الفلوروكينولونات، مثل سيبروفلوكساسين (سيبرو) وليفوفلوكساسين وغيرهما لعلاج التهابات المسالك البولية البسيطة ، حيث تفوق مخاطر هذه الأدوية فوائد علاج عدوى المسالك البولية غير المعقدة .



وفي بعض الحالات ، مثل التهاب المسالك البولية المعقدة أو عدوى الكلى ، قد يصف الطبيب دواء الفلوروكينولون إذا لم تكن هناك خيارات علاجية أخرى للتخلص من التهاب المسالك البولية .

افضل مضاد حيوي لعلاج التهاب المسالك البولية

وغالبًا ما تختفي أعراض المسالك البولية في غضون أيام قليلة من بدء العلاج، ولكن قد تحتاج إلى الاستمرار في تناول المضادات الحيوية لمدة أسبوع أو أكثر، وأخذ الجرعة الكاملة من المضادات الحيوية على النحو الموصوف.



وبالنسبة لعدوى المسالك البولية غير المعقدة التي تحدث عندما تكون بصحة جيدة ، فقد يوصي الطبيب بفترة علاج أقصر ، مثل تناول مضاد حيوي لمدة يوم إلى ثلاثة أيام، إذا كانت هذه الدورة العلاجية القصيرة كافية لعلاج العدوى ، وهذا يعتمد على الأعراض الخاصة بك وتاريخك الطبي.



وقد يصف لك طبيبك مسكنًا للألم (مسكنًا) يخدر المثانة والإحليل لتخفيف الحرقان أثناء التبول ، ولكن عادةً ما يتم تخفيف الألم بعد فترة وجيزة من بدء المضاد الحيوي.

وإذا كنت تعاني من عدوى المسالك البولية بشكل متكرر ، فقد يوصي طبيبك ببعض التوصيات العلاجية بالنسبة لعدوى المسالك البولية الشديدة، مثل:

جرعة منخفضة من المضادات الحيوية ، مبدئيًا لمدة ستة أشهر ولكن في بعض الأحيان لفترة أطول.

التشخيص الذاتي والعلاج

إذا بقيت على اتصال مع طبيبك

فجرعة واحدة من المضاد الحيوي بعد الجماع قد تكون كافية إذا كانت العدوى لديك مرتبطة بنشاط جنسي

العلاج المهبلي بالاستروجين

إذا كنتِ في مرحلة ما بعد انقطاع الطمث فالعلاج بالمضادات الحيوية عن طريق الوريد في المستشفى