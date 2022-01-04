فعاليات اليوم.. حفل توقيع أبناء حورة لعبد الرحيم كمال ومناقشة أسطورة الغريبة

يوقع السيناريست عبد الرحيم كمال، أحدث أعمال رواية "أبناء حورة" في مكتبة الزمالك، فى تمام الساعة السادسة مساء، ويدير الندوة الناقد الصحفي سيد محمود والكاتب خالد الخميسي، بمشاركة عدد كبير من النجوم مثل: "السيناريست ناصر عبدالرحمن والشاعر الغنائي إبراهيم عبدالفتاح والمطرب علي الحجار".

أسطورة الغريبة

ويعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة مساء، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد ندوة نقدية لمناقشة رواية "أسطورة الغريبة" للكاتب الروائي عامر سنبل، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي والناقد الدكتور محمد سليم شوشة، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبو زيد.

كما يعقد منتدى المستقبل للفكر والإبداع في تمام السابعة مساء، في مكتبة خالد محيي الدين بحزب التجمع الوطني بوسط البلد ندوة نقدية لمناقشة رواية "أسطورة الغريبة" للكاتب الروائي عامر سنبل، ويناقش الرواية الكاتب والناقد الدكتور يسري عبدالله، والروائي والناقد الدكتور محمد سليم شوشة، ويدير الندوة القاص والإعلامي علاء أبو زيد.

يعرض نادى الحرية السينمائى الذى ينظمه مركز الحرية للإبداع بالإسكندرية، التابع لصندوق التنمية الثقافية، فيلم Dirty harry 1971 + 16، وذلك أفلام السينما بالتعاون مع المركز القومي للسينما الساعة الثامنة مساء.

وتستضيف مكتبة البلد لقاء لمناقشة رواية (ترانيم أنثى)، الصادرة عن دار المعارف للكاتبة الروائية أمانى الشرقاوي، وذلك فى السابعة مساء، يناقش الرواية الشاعر والناقد شعبان يوسف وبعض الحضور.