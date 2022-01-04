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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

روساتوم تتفاوض مع شركة كورية للمشاركة في مشروع محطة الضبعة

صدى البلد

وافقت شركة روساتوم الحكومية الروسية للطاقة الذرية على التعامل مع شركة كوريا الجنوبية للطاقة الكهرومائية والنووية KHNP للمشاركة فى إنشاء محطة الضبعة المصرية، بصفتها الوحيدة التي تقدّمت بعرض يؤهل للتفاوض على شروط وأحكام العقد النهائي للصفقة المفترضة وذلك في حال التزام KHNP بمتطلبات إجراءات الشراء الخاصة بشركة ASE، المقاول العام لمشروع إنشاء محطة الضبعة النووية، وتوصل الطرفين إلى اتفاق على أساس تلك الشروط.

ويخطط الطرفان للانتهاء من مناقشة السعر والشروط الرئيسية للعقد قبل نهاية فبراير المقبل وإبرام اتفاق بحلول نهاية أبريل 2022 إذا نجحت المفاوضات، على نحو يفي بجميع إجراءات الموافقة الداخلية،و تعتبر التواريخ المستهدفة لعملية الشراء أولية.


في الوقت نفسه وفي إطار الاتفاق المبرم سابقا، ستورد شركة AAEM LLC وهي شركة مشتركة بين شركتي أتوم إنيرغو ماش ATOMENERGOMASH JSC وجنرال إلكتريك، المعدات الخاصة بقاعات التوربينات التابعة لوحدات الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية بمصر.

وبموجب شروط العقد ستصمم الشركة وتصنع وتورد أربع مجموعات كاملة من التوربينات البخارية والمكثفات والمولدات التوربينية والمعدات الداعمة وغيرها من التجهيزات بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الفنية الميدانية أثناء تركيب وضبط المعدات الموردة إلى موقع إنشاء محطة الضبعة النووية.

ستُزَود المحطة بتوربينات بخارية منخفضة السرعة من طراز ARABELLE™️ ومولدات توربينية رباعية الأقطاب من طراز GIGATOP™️ من صنع شركة جنرال إلكتريك.


يأتي اختيار المقاولين لتقديم الخدمات وتنفيذ الأعمال في إطار مشروع إنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية وفقا لإجراءات الشراء الخاصة بشركة روساتوم والتي تعد جزءا لا يتجزأ من عملية التعاقد. 

ونتيجة لإجراءات المناقصة المنجزة سابقا اختيرت شركات مصرية فيما بها بتروجيت وحسن علام والمقاولون العرب للمشاركة في أعمال البناء والتشييد في الموقع.

يأتى ذلك في إطار المناقصات الجارية لشراء المعدات والمواد وكذلك إنشاء المباني والهياكل الأساسية والفرعية التابعة لقاعات التوربينات الخاصة بوحدات توليد الطاقة الأربع في محطة الضبعة للطاقة النووية.

روساتوم محطة الضبعة محطة الضبعة النووية شركة روساتوم محطة الضبعة المصرية

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