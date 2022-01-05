تعرف على الأيقونة الجديدة لشركة تويوتا في السوق السعودي     

كشفت شركة تويوتا اليابانية عن اصدارها الجديد "رايزر" موديل 2022 داخل السوق السعودي، وتنتمي السيارة الي فئة الكروس أوفر، كما تمتلك مقصورة داخلية متطورة، وايضا تصميم فريد من نوعه.

جهزت سيارة تويوتا رايز موديل 2022 بمصابيح أمامية LED، وخلفية LED مع إضاءة LED نهارية، وجنوط رياضية مقاس 16 أو 17 بوصة، وتأتي السيارة أيضا بمرايات جانبية بتحكم كهربائي مع إشارات في المرايات الجانبية، مع إمكانية دخول السيارة بدون مفتاح.

وجاءت طرازات الجديدة رايز موديل 2022 بخيارين من المحركات، الأول 1200 سي سي، ينتج قوة 87 حصان، عزم دوران 113 نيوتن.متر، متوسط استهلاك البنزين 5 لتر لكل 100 كم، نظام جر أمامي للعجلات، المحرك الثاني 3سلندر 1000 سي سي تيربو، قوة 97 حصان، عزم دوران 140 نيوتن.متر، نظام الدفع أمامي، ويأتي كلا المحركين بناقل حركة أوتوماتيكي CVT مع سعة خزان الوقود 37 لتر.

و تضمنت سيارة تويوتا رايز موديل 2022 بوسادة هوائية للسائق و الراكب الأمامي، مع انظمة الفرامل مثل فرامل مانعة للأنغلاق ABS مع التحكم بتوازن السيارة VSC مع نظام المساعدة على المرتفعات HAC مع نظام مراقبة ضغط الهواء في الاطارات TPMS، وتتوفر ايضا مع كاميرا خلفية وحساسات ركن خلفية للمساعدة على ركن السيارة.

أسعار تويوتا رايز موديل 2022 السعودية:

الفئة الأولى XLE بسعر63 ألف ريال.

الفئة الثانية LIMITED بسعر69 ألف ريال.