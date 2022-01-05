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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل.. سعر ومواصفات جيب رينيجيد موديل 2016.. صور

سوق المستعمل..سعر
سوق المستعمل..سعر جيب رينيجيد موديل 2016

استطاعت جيب أن تقدم باقة متنوعة داخل سوق المستعمل، ومنها نسختها جيب "رينيجيد" موديل 2016، التي تنتمي لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، بالاضافة لامتلاكها العديد من التجهيزات سواء كانت تتعلق بالناحية الفنية، أو عناصر الحماية والأمان.

وجاءت سيارة جيب رينيجيد موديل 2016 بمحرك سعة 1.4 لتر مزود بشاحن توربيني، يخرج قوة 140 حصان، وعزم دوران 230 نيوتن.متر، يتصل بناقل حركة أوتوماتيكي من 6 سرعات ينقل الحركة إلى العجلات الأمامية.

وحصلت جيب رينيجيد موديل 2016 على نظام دخول ذكي بدون مفتاح مع زر لإدارة المحرك، وضبط كهربائي لوضعية المقاعد ويوجد بها إضاءة محيطية، وبها شاشة نظام معلوماتي قياس 7 بوصة تدعم الخرائط ونظام الملاحة وتحديد المواقع، وتتصل بنظام صوتي مكون من 6 مكبرات صوتية.

وتتوفر جيب رينيجيد موديل 2016  بمجموعة من مواصفات الأمن والسلامة، مثل وسائد هوائية لحماية السائق والركاب إلى جانب نظام منع انزلاق المكابح ABS مع توزيع إلكتروني لقوة الكبح EBD ونظام إكتشاف النقاط العمياء ونظام منع إدارة المحرك Immobilizer لحماية السيارة من السرقة ومصابيح ضباب أمامية إلى جانب مستشعرات صف خلفية.

وتتراوح أسعار جيب رينيجيد موديل 2016 في سوق المستعمل من 280 ألف الي 320 ألف جنيه، وفقا للحالة العامة للسيارة.

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