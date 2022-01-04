كفر الشيخ .. الوحدة المحلية فى بيلا تواصل حملات النظافة ورفع التراكمات .. صور

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات رفع القمامة والمخلفات والتراكمات بشوارع مركز ومدينة بيلا، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة داخل مدن المحافظة.

وكلّف جمال ساطور، ريس مركز ومدينة بيلا، نوابه ورؤساء القري بالإشراف الميداني علي حملات النظافة الدورية بالمدينة والقري، لرفع التراكمات والمخلفات وإزالة جميع النفايات من شوارع المدينة والقري بالكامل، وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، بالإضافة للمرور على المنشآت الحكومية بالقرى لمتابعة انتظام العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أن المدينة تعمل على مدار اليوم في أعمال رفع المخلفات والقمامة بالشوارع والأحياء، مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة على مستوى المدينة وقري المركز، لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمركز ومدينة بيلا.

شهدت قرى محلة دياى كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب استمرار العمل بحملة على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية تنسيقاً مع جهاز النظافة والتجميل بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع مخلفات الأمطار ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالإضافة إلى واستمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها ورفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع بقرى دسوق.

كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحاطات الصرف الصحي لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

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