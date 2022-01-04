عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كفر الشيخ .. الوحدة المحلية فى بيلا تواصل حملات النظافة ورفع التراكمات .. صور

رفع القمامة
رفع القمامة

واصلت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، حملات رفع القمامة والمخلفات والتراكمات بشوارع مركز ومدينة بيلا، وذلك في إطار توجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، بالاهتمام والارتقاء بمنظومة النظافة داخل مدن المحافظة.

وكلّف جمال ساطور، ريس مركز ومدينة بيلا، نوابه ورؤساء القري بالإشراف الميداني علي حملات النظافة الدورية بالمدينة والقري، لرفع التراكمات والمخلفات وإزالة جميع النفايات من شوارع المدينة والقري بالكامل، وتفريغ الصناديق ونقلها إلى الأماكن المخصصة لها، بالإضافة للمرور على المنشآت الحكومية بالقرى لمتابعة انتظام العمل ومستوي الخدمات المقدمة للمواطنين.

تعيين الدكتور أيمن أبو عمر مديرًا لمديرية أوقاف كفر الشيخ

رئيس محكمة كفر الشيخ يكرم فريق الكرة الخماسية لفوزه بدوري المصالح الحكومية| صور

وأوضح رئيس مدينة بيلا، أن المدينة تعمل على مدار اليوم في أعمال رفع المخلفات والقمامة بالشوارع والأحياء، مؤكدًا على استمرار الحملات المكثفة على مستوى المدينة وقري المركز، لرفع كفاءة النظافة والاهتمام بالشوارع الرئيسية والفرعية، للحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمركز ومدينة بيلا.

شهدت قرى محلة دياى كفر مجر، محلة أبو علي، شباس الشهداء، سنهور المدينة، شابة، العجوزين، أبو مندور، كنيسة الصرادوسى، شباس الملح، كفر العرب استمرار العمل بحملة على جميع الطرق بمداخل القرى بمركز ومدينة دسوق لمسح وتسوية وتمهيد الشوارع وبصفة خاصة جميع المداخل المؤدية إلى المصالح الحكومية تنسيقاً مع جهاز النظافة والتجميل بالإضافة إلى تمهيد وتسوية الشوارع الداخلية ورفع مخلفات الأمطار ورفع المتولد اليومي من القمامة والمخلفات بالإضافة إلى واستمرار أعمال حملات النظافة ومسح وتسوية وتمهيد الشوارع والمداخل ورفع كفاءة النظافة بنطاق قرى وتوابع مركز دسوق، والقيام بحملات نظافة بجوار كافة المدارس والمرور عليها ورفع باقي مخلفات الأمطار بالشوارع بقرى دسوق.

 كما قام رؤساء القرى بالعمل على تسليك خطوط الصرف الصحي وخفض المنسوب وصفايات الأمطار بالقرى والتوابع، بالإضافة إلى متابعة سير العمل بمحاطات الصرف الصحي لرفع مستوى الخدمات والتواصل مع المواطنين، والمتابعة على مدار الساعة.

FB_IMG_1641323896677
FB_IMG_1641323896677
FB_IMG_1641323892679
FB_IMG_1641323892679
FB_IMG_1641323904118
FB_IMG_1641323904118

FB_IMG_1641324365249
FB_IMG_1641324365249
FB_IMG_1641324368332
FB_IMG_1641324368332
FB_IMG_1641324372238
FB_IMG_1641324372238
منظومة النظافة كفر الشيخ المصالح الحكومية محافظ كفر الشيخ محافظة كفر الشيخ حملات نظافة القمامة حملات النظافة اللواء جمال نور الدين

موضوعات متعلقة

5 لوادر جديدة.. دعم منظومة النظافة في بيلا ومسير بكفر الشيخ

رئيس محكمة كفر الشيخ يكرم فريق الكرة الخماسية لفوزه بدوري المصالح الحكومية| صور

أنامل من ذهب.. طالبات التربية النوعية تزين مدارس كفر الشيخ| صور

صديقة البيئة.. «كفر الشيخ» تحتل المركز الثاني محلياً وإفريقياً بتصنيف الجامعات الخضراء

كسر مفاجئ بماسورة صرف صحي بـ العجوزين في كفر الشيخ.. صور

نقيب الصيادين يكشف تفاصيل جديدة في حادث تصادم مركبين في مياه البحر المتوسط بدمياط

«تعليم كفر الشيخ» تنظم عروضا كشفية ورياضية.. صور

إزالة الإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة في شوارع بيلا بكفر الشيخ.. صور

ترشيحاتنا

300ألف طن يومياً.. السيسي يتابع الموقف التنفيذي لمصنع إعادة تدوير المخلفات الصناعية

حكم التهنئة بالعام الميلادي 2022 ودعاء استقبال السنة الجديدة

مفاجأة مرعبة للعالم.. 12 إصابة بـ متحور جديد لكورونا في فرنسا.. فيديو

ضغط نفسي رهيب.. تفاصيل جديدة في واقعة فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة..فيديو

النيابة تواجه المتهمين بفيديوهات فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

أقل من أسعار السوق.. "إحلال السيارات": 10% تخفيضا في ثمن العربية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

أحكام نهائية.. أول تصريح من طليقة توفيق عكاشة بعد القبض عليه

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا لرئيس الأهلي|مستندات

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

وزير الدفاع: مصر ستظل قوية بوحدة نسيجها الوطنى

فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

تهنئة غير المسلمين وتنظيم النسل ومساجد آل البيت.. تصريحات أحمد عمر هاشم تسيطر على السوشيال ميديا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ