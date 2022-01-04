المعاناة مستمرة.. بريطانيا تسجل 220 ألف حالة إصابة بـ فيروس كورونا

سجلت بريطانيا، اليوم الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية بإصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، حيث تخطت الإصابات الـ200 ألف حالة، فضلا عن تزايد الضغط على المستشفيات.

وأكدت بيانات وزارة الصحة البريطانية، تسجيل 218724 إصابة بـ فيروس كورونا خلال 24 ساعة و48 وفاة.

وحسب هيئة الصحة الوطنية، فإن هناك 14210 مرض في المستشفيات بينهم 777 يحتاجون إلى تنفس اصطناعي.

وفي وقت سابق من اليوم، قال باتريك فالانس، كبير المستشارين العلميين للحكومة البريطانية، إنه لا يوجد دليل على أن موجة "أوميكرون" التي تسببت في زيادة ضخمة في أعداد الإصابات اليومية في لندن، بلغت ذروتها، علي الرغم من الانتشار المرعب للمتحور الجديد.

وبحسب "رويترز" قال باتريك فالانس، "سيكون من الخطأ.. الإشارة إلى أن هناك ذروة في إصابات كورونا في لندن".

وأضاف: "قد يكون الأمر بسيطا في بعض الفئات العمرية الأصغر سنًا، ولكن في الفئات العمرية الأكبر سنًا، سيكون لدينا مخاوف كبيرة من أن يتسبب هذا الأمر في دخول الفئات العمرية الأكبر سنًا المستشفى، وظهور مضاعفات خطيرة".