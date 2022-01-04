عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

غليان يؤدي لثورة.. ياسر رزق يبوح بأسرار ما قبل يناير 2011.. فيديو

الكاتب الصحفي ياسر
الكاتب الصحفي ياسر رزق

قال الكاتب الصحفي ياسر رزق، إن صدور كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص شاهد على الحقائق في هذا التوقيت بسبب قرب الذكرى 11 لثورة يناير .


وأضاف، ياسر رزق، خلال حواره ببرنامج “على مسئوليتى” المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامي أحمد موسى، للحديث عن كتابه الأخير "سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص"، أن كتابه شاهد على التاريخ يقف ضد تزوير الإخوان للتاريخ.


وتابع أن الكتاب استغرق عامين ولم يخفي عن القراء المعلومات فى كتاب سنوات الخماسين بين يناير الغضب ويونيو الخلاص.


وأكد رزق أن غالبية ما يحتويه الكتاب، شاهد على الأحداث وأن أمريكا قادت مؤامرة لتقسيم منطقة الشرق الأوسط قبل 2011 والقوات المسلحة انحازت دائما لإرادة الشعب المصري مشيرا إلى أن الفوضويون سطوا على 25 يناير والإخوان الإرهابيين كذلك سطوا عليها.


وكشف رزق كواليس ما حدث قبل يناير 2011 مؤكدا أن اللواء عبدالفتاح السيسي مدير المخابرات الحربية وقتها أعد تقرير عن تقدير للموقف قبل يناير وسلم تقرير تقدير للموقف للمشير طنطاوي.


وأشار رزق إلى أن تقرير مدير المخابرات الحربية رصد الغليان فى الشارع المصري وبالتحديد في إبريل 2010 أكد اللواء عبدالفتاح السيسي فى تقريره أن هناك غليان قد يؤدي إلى ثورة.

 

وأوضح رزق أن اللواء سيد مشعل وزير الإنتاج الحربي وقتها أكد أن المشير طنطاوى واللواء عمر سليمان ذهبا للرئيس الأسبق مبارك وتحدثا عن شائعة التوريث ولكن مبارك أكد أنه لا صحة لمشروع التوريث.

 

وأشار رزق إلى أن العلاقة بين المشير طنطاوي واللواء عمر سليمان كانت غير ودية وهذا لا ينتقص من قيمة الاثنين.

 

 

 

سنوات الخماسين ياسر رزق ثورة يناير صدى البلد

ترشيحاتنا

بسبب سليماني.. إيران توجه رسالة تهديد شديدة اللهجة لـ دونالد ترامب |تفاصيل

النيابة العامة تباشر التحقيقات في واقعة وفاة بسنت بكفر الزيات

بعد ابتزاز بسنت.. خبير يفبرك صورا لـ رامي رضوان على الهواء.. فيديو

حكم وشم المعاق ذهنيا بكتابة بياناته لسهولة الوصول إليه.. دار الإفتاء توضح

الأوقاف تعلن موعد المقابلة الشفوية للأئمة وأسماء الواعظات الجدد

غليان يؤدي لثورة.. ياسر رزق يبوح بأسرار ما قبل يناير 2011.. فيديو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

المصرية للأوراق المالية: عرض مشروع قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية على البرلمان خلال أسابيع

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

مات حزنا عليها.. تشييع جثمان جد بسنت فتاة الغربية ضحية الصور المفبركة

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا لرئيس الأهلي|مستندات

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

علاج طبي قديم.. اكتشاف أول ضمادة مصرية لعلاج الجروح داخل مومياء طفلة

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ