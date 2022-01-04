أوكرانيا وإثيوبيا الأبرز.. وزير الخارجية الأمريكي يبحث مع نظيره الإماراتي القضايا الإقليمية

بحث وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، عددًا من القضايا والملفات الإقليمية.

وقال بلينكن في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر" اليوم الثلاثاء: "تحدثت اليوم مع وزير خارجية الإمارات عن الحشد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية وعددًا من القضايا الثنائية والإقليمية المهمة الأخرى".

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الوزيرين بحثا الحشد العسكري الروسي قرب الحدود الأوكرانية، وعددًا من القضايا الثنائية والإقليمية.

وأشارت إلى أن الجانبين ناقشا أيضا تطورات الأوضاع في اليمن وإثيوبيا والسودان.