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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فيوتشر يرفض إعادة محمد عبدالمنعم للأهلي في الشتاء وتأجيل عودته لنهاية الموسم

صدى البلد

أكد الإعلامي كريم شحاتة أن نادي فيوتشر حسم موقفه بشكل نهائي فيما يتعلق بعودة محمد عبد المنعم إلى صفوف الأهلي.

وأوضح كريم شحاتة في تصريحات عبر برنامج: "كورة كل يوم" أن فيوتشر رفض إعادة محمد عبد المنعم في يناير الجاري لحاجتهم إلى اللاعب وقرروا تأجيل الأمر لنهاية الموسم الجاري. 

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرات تدريبية متنوعة اشتملت على تدريبات الكرة الطائرة بالقدم، وعدد من تدريبات الكرة، وذلك خلال المران الجماعي للفريق الذي أقيم ظهر أمس، الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة. 

وشارك لاعبو الأهلي في تقسيمة مصغرة، ضمن البرنامج التدريبي؛ استعدادا لخوض منافسات كأس رابطة الأندية التي تبدأ بمواجهة الجونة يوم الخميس13 يناير الجاري.

يذكر أن قرعة النسخة الأولى من كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة لكرة القدم التي أجريت أمس الأول الاثنين، وضعت الأهلي على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية «سموحة ‏والبنك الأهلي والمقاولون العرب والإسماعيلي والجونة».

وجاءت مباريات الأهلي في البطولة كالتالي:‏
الجولة الأولى: الأهلي × الجونة يوم الخميس 13 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
الجولة الثانية: الإسماعيلي × الأهلي يوم الاثنين 17 يناير الساعة 2:30 عصرًا.
الجولة الثالثة: الأهلي × المقاولون العرب يوم الجمعة 21 يناير الساعة 5 مساء.
الجولة الرابعة: سموحة × الأهلي يوم‏ الخميس 27 يناير الساعة 5 مساء.

الجولة الخامسة: الأهلي × البنك الأهلي يوم الأحد 30 يناير الساعة 2:30 عصرًا.

ويشارك في البطولة 18 ناديًا، تم تقسيمها إلى ثلاث مجموعات على أن تضم كل مجموعة 6 ‏فرق، يتأهل منها بطل كل مجموعة إلى دور نصف النهائي، بالإضافة إلى أفضل فريق يحتل المركز الثاني في المجموعات الثلاث.

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