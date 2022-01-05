روان بن حسين تحتفل بعيد ميلادها الـ 25

احتفلت الفنانة والفاشونيستا الكويتية روان بن حسين بعيد ميلادها الـ 25 مبكرًا، حيث يوافق 30 من ديسمبر الماضي، وذلك وسط مجموعة من أصدقائها.



ونشرت روان بن حسين نشرت عبر حسابها على انستجرام مجموعة صور من حفل عيد ميلادها وعلقت قائلة: "شكرا علي استضافة عيد ميلادى".



وطرحت الفنانة الكويتية ​روان بن حسين في سبتمبر الماضي ​أغنية جديدة لها بعنوان "لا تغنيلي" من كلمات محمد سعيد حارب، ألحان أدهم، توزيع نور هاشم، ميكس وماسترينغ طيف عادل.



يذكر أن الفنانة الكويتية روان بن حسين طرحت في مارس الماضي أول فيديو كليب غنائى لها بعنوان "كان يا ما كان" عبر قناتها على موقع اليوتيوب.



أغنية روان بن حسين، من كلمات الشاعر عمرو المصري، ألحان سامر أبو طالب وتوزيع عمر إسماعيل، أمّا الكليب فهو تحت إشراف المخرج ريشا سركيس وتوزيع شركة وتري.



روان بن حسين عارضة أزياء كويتية، ولدت في 30 ديسمبر عام 1996، وحصدت كثيرا من الشهرة في عمر صغير.