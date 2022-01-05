نشرة المرأة و الصحة| فوائد أوراق الحلبة للجسم.. كل ما تود معرفته عن الأرتكاريا النفسية

نشر موقع «صدى البلد»، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة خلال الساعات الماضية، نعرض أبرزها..

فوائد أوراق الحلبة، يقبل الكثير من الأشخاص على تناول المشروبات الدافئة، وخاصة فى الوقت الحالى لإنخفاض الحرارة والشعور بالبرودة، لذلك ننصح بتناول كوب حلبة.. ألا تعلم أن كوب من مغلى أوراق الحلبة يمنحك فوائد صحية غير متوقعة ويساعد وجود أوراق الحلبة في نظامك الغذائي على تحسين صحتك؟ كما أن الحلبة تحتوى على فوائد جمالية أيضا، لذلك إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول تناول كوب من أوراق الحلبة، سواء كان نظامك الغذائي أو نظام جمالك.

يتساءل البعض عن ما هي الأرتكاريا النفسية ؟.. وتعتبر الأرتكاريا النفسية هي ظهور طفح جلدي على شكل بقع حمراء بارزة ومنتفخة تختلف في الحجم وتظهر في مناطق مختلفة من الجسم.

يعود السبب وراء أسباب الأرتكاريا النفسية في ظهور هذه البقع إلى الحالة النفسية عند الشخص، حيث يعمل الإجهاد والتوتر والقلق في إظهار كدمات على الجلد ولهذا تسمى أحيانًا بخلايا القلق، وفيما يلي سنقوم بالتعريف عن ما هي الأرتكاريا النفسية ؟

يشعر أغلب الآباء والأمهات باليأس من دفع أبنائهم على تناول الأطعمة الصحية ، وقد كشفت دراسة جديدة أجراها باحثون من جامعة أستون عن حيلة سهلة يمكن للآباء تطبيقها لجعل أبنائهم يشعرون بالرضا من تناول الخضروات دون دفعهم على الأمر.

تعتبر طريقة عمل برجر الفراخ بالشوفان من اشهي الطرق وأكثرها صحة؛ حيث أنها من بين الوصفات الصحية التي يمكن أن يستهلكه من يتبعون حمية غذائية صحية، او يريدون تناول البرجر دون أن يتسبب لهم في زيادة الوزن؛ حيث يمكن تحضير طريقة عمل برجر الفراخ بالشوفان بطريقة بسيطة وصحية في المنزل لمرضى السكري والأطفال.