خطوات بسيطة لعمل برجر مثل المطاعم

البرجر وجبة يعشقها الجميع وخاصة الصغار ولكن قد تقلق الأمهات من تناولها في الخارج لعدم ضمان مصدره، رغم تميز طعمه في المطاعم.

نقدم لك اليوم 5 خطوات بسيطة لتحضير البرجر مثل المطاعم بأسرار مطبخ الشيف الشربيني.





1- للحفاظ على قوام ومذاق البرجر، يجب الاهتمام بإضافة ماء بارد للتتبيلة قبل التسوية بمقدار نصف كوب ماء لكل نصف كوب لحم.

2- عند تشكيل البرجر أو الكفتة يجب الحذر وعدم الضغط عليه؛ للحفاظ على حجم وتهوية اللحم خلال التسوية "حتى لا يكبس القرص بعد التسوية".



3- عند تسوية البرجر في الطاسة يجب عدم الضغط عليه؛ حتى لا تخرج العصارة منه، ويسوى على نار هادئة حتى لا يجف.



4- يجب عمل ثقب في قرص البرجر عند التسوية حتى يُطهى أسرع، ولن تجدوا آثار للثقب بعد التسوية.



5- يراعى ألا تضاف توابل كثيرة للبرجر حتى يكون مثل المطاعم.

