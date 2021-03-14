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مرأة

خطوات بسيطة لعمل برجر مثل المطاعم

الأحد 14/مارس/2021 - 01:03 ص
خطوات بسيطة لعمل
خطوات بسيطة لعمل برجر مثل المطاعم
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أسماء عبد الحفيظ

البرجر وجبة يعشقها الجميع وخاصة الصغار ولكن قد تقلق الأمهات من تناولها في الخارج لعدم ضمان مصدره، رغم تميز طعمه في المطاعم.

نقدم لك اليوم 5 خطوات بسيطة لتحضير البرجر مثل المطاعم بأسرار مطبخ الشيف الشربيني.


1- للحفاظ على قوام ومذاق البرجر، يجب الاهتمام بإضافة ماء بارد للتتبيلة قبل التسوية بمقدار نصف كوب ماء لكل نصف كوب لحم.

2- عند تشكيل البرجر أو الكفتة يجب الحذر وعدم الضغط عليه؛ للحفاظ على حجم وتهوية اللحم خلال التسوية "حتى لا يكبس القرص بعد التسوية".


3- عند تسوية البرجر في الطاسة يجب عدم الضغط عليه؛ حتى لا تخرج العصارة منه، ويسوى على نار هادئة حتى لا يجف.


4- يجب عمل ثقب في قرص البرجر عند التسوية حتى يُطهى أسرع، ولن تجدوا آثار للثقب بعد التسوية.


5- يراعى ألا تضاف توابل كثيرة للبرجر حتى يكون مثل المطاعم.

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