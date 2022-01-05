أطيب قلب في الكون كله .. نجوم الفن ينعون أحمد الحجار

نعى عدد من نجوم الفن، الفنان الكبير احمد الحجار الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.



كتب الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏‏خالص التعازى لكل عائلة الفنان أحمد الحجار ربنا يرحمه ويغفرله كان فنان على خُلق وفنان كبير".



كما علق الفنان أحمد جمال عبر صفحته على تويتر قائلاً: "‏‏البقاء و الدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان احمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار خالص التعازي لأسرته وذويه وأسأل الله العظيم أن يتغمده بالرحمة والمغفرة 🙏🏻".



ونعي السيناريست عبد الرحيم كمال قائلا "‏‏وداعا للصوت الحنون والملحن صاحب الاحساس الفائق المرهف وداعا الجميل أحمد الحجار رحمك الله رحمة واسعة وخالص العزاء للفنان علي الحجار".



كما كتب الإعلامي جابر القرموطي علي تويتر "‏‏البقاء لله.. وفاة احمد الحجار الأخ الأكبر للفنان علي الحجار...سكتة قلبية ... ربنا يرحمه كان فنان مميز ومؤدب ومثقف".



وغرد أحمد سعد علي حسابه بموقع انستجرام قائلا "‏ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون #أحمد_الحجار".



كذلك نعى مصطفى قمر وكتب علي تويتر"‏البقاء لله انتقل الي رحمة الله اطيب قلب في الكون كله الفنان العظيم أحمد الحجار ادعو له بالرحمة والمغفرة ربنا يجعل مأواه الجنة".



كما ودع المطرب محمد محسن الراحل احمد الحجار وكتب عبر تويتر "‏‏وداعاً الفنان الكبير أحمد الحجار. من أطيب وأنقى وأصدق الناس اللي قابلتهم في حياتي. خالص العزاء لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وكل أسرته ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون".



https://www.instagram.com/moustafa.amar/p/CYVDQzKIHAz/?utm_medium=copy_link

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