عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أطيب قلب في الكون كله .. نجوم الفن ينعون أحمد الحجار

احمد الحجار
احمد الحجار

نعى عدد من نجوم الفن، الفنان الكبير احمد الحجار الذى وافته المنية أمس الثلاثاء، إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.


كتب الشاعر الغنائي تامر حسين عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: "‏‏خالص التعازى لكل عائلة الفنان أحمد الحجار ربنا يرحمه ويغفرله كان فنان على خُلق وفنان كبير".
 

كما علق الفنان أحمد جمال عبر صفحته على تويتر قائلاً: "‏‏البقاء و الدوام لله توفى إلى رحمة الله تعالى الفنان احمد الحجار شقيق الفنان علي الحجار خالص التعازي لأسرته وذويه وأسأل الله العظيم أن يتغمده بالرحمة والمغفرة 🙏🏻".


ونعي السيناريست عبد الرحيم كمال قائلا "‏‏وداعا للصوت الحنون والملحن صاحب الاحساس الفائق  المرهف وداعا الجميل أحمد الحجار  رحمك الله رحمة واسعة وخالص العزاء للفنان علي الحجار". 
 

كما كتب الإعلامي جابر القرموطي علي تويتر "‏‏البقاء لله.. وفاة احمد الحجار الأخ الأكبر للفنان علي الحجار...سكتة قلبية ... ربنا يرحمه كان فنان مميز ومؤدب ومثقف".


وغرد أحمد سعد علي حسابه بموقع انستجرام قائلا "‏ان العين لتدمع وإن القلب ليحزن وإنا على فراقك لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضى ربنا إنا لله وإنا إليه راجعون #أحمد_الحجار". 
 

كذلك نعى مصطفى قمر وكتب علي تويتر"‏البقاء لله انتقل الي رحمة الله اطيب قلب في الكون كله الفنان العظيم أحمد الحجار ادعو له بالرحمة والمغفرة ربنا يجعل مأواه الجنة".
 

كما ودع المطرب محمد محسن الراحل احمد الحجار وكتب عبر تويتر "‏‏وداعاً الفنان الكبير أحمد الحجار. من أطيب وأنقى وأصدق الناس اللي قابلتهم في حياتي. خالص العزاء لشقيقه الفنان الكبير علي الحجار، وكل أسرته ومحبيه، وإنا لله وإنا إليه راجعون". 
 

 

https://www.instagram.com/moustafa.amar/p/CYVDQzKIHAz/?utm_medium=copy_link

https://www.instagram.com/ahmed_saad_official2018/p/CYU42B_sGMu/?utm_medium=copy_link

نجوم الفن ينعون احمد الحجار وفاة احمد الحجار تامر حسين مصطفى قمر الفنان أحمد جمال جابر القرموطي

ترشيحاتنا

بخلاف التعرق الليلي.. آثار جانبية مقلقة لـ سلالة أوميكرون خلال النوم

سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه اليوم الأربعاء 5- 1- 2022

دعاء الكرب والهم.. ردده بعد الفجر وقبل غروب الشمس

إسقاط تهم الاعتداء الجنسي عن حاكم نيويورك السابق

كان فنانًا راقيًا.. الفنان أحمد عبد العزيز ينعى أحمد الحجار

قرعة دور الـ 16 في كأس فرنسا.. سان جيرمان يصطدم بـ «نيس»

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

موسيماني سيرحل خلال أيام.. وفيريرا مديرا فنيا للأهلي

أخطر من الأمطار الشديدة.. الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين.. فيديو

كسرت رقبته.. وفاة شاب في مترو نيويورك أثناء هروبه من دفع التذكرة

بعد «جوزين حمام» سفاح الإسماعيلية.. أغرب طلبات المحكوم عليهم بالإعدام

رعب السنين.. لحظة ظهور عفريت في شارع خال من المارة واختفائه بسرعة| شاهد

رسميا.. 7 نجوم خارج أمم إفريقيا 2022

طقس اليوم | الحرارة تنخفض لـ10 درجات في القاهرة.. والشبورة تصل إلى حد الضباب

بعد شائعة مرضه.. شقيق الزعيم: عادل إمام بخير ويستمتع بالحياة مع أحفاده

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طلاق إيمي والرداد وظهور زوجة ثانية للأب.. لماذا تطارد الشائعات أسرة سمير غانم؟

مات مسموما وظل شهرا بلا نعي.. كيف قُتل لاعب الأهلي السابق أوسو كونان بكأس نبيذ؟

وزارة الرياضة تتسلم الصيغة التنفيذية لحكم اعتماد العامري فاروق نائبا للرئيس بالأهلي|مستندات

الرئيس السيسي يستمع لشرح تفصيلي عن إمكانيات المركبات متعددة الاستخدام

فيديو

تزوجت من ورا أهلي.. أبرز تصريحات نيللي كريم.. فيديو

بعد متعودة.. شقيق عادل إمام يحسم الجدل بشأن التعدي على حقوق الزعيم

تجميد البويضات.. رغبة الفنانات مؤخرا وله 3 مخاطر ..فيديو

فرق كبير.. الأهلي يتفوق على الزمالك في أكثر من 80 مركزا عالميا

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطى أحمد يكتب: أهلا بالعام الجديد

د. علاء الشال يكتب: العمر هو الثروة الحقيقية

كريمة أبو العينين تكتب: ياليل ياعين.. معرفش أكذب

عبد المعطي أحمد يكتب: مسلة تحكي أمجاد المدينة الباسلة

وقولوا للناس حسنا

عبد المعطى أحمد يكتب: حادثة قذف الحذاء!

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.محمود بكري

معركة الوعي (19)

إبراهيم شعبان

الطقس السيئ.. حكاية 2022

كريمة أبو العينين

سنة جاية وسنة رايحة

المستشار أسـامة الصعيدي

التاريخ يكتب «الرؤية والإنجاز»

إلهام أبو الفتح

أتمنى في عام 2022

الكاتب محمود البكري

معركة الوعي (18)

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفى «12»

نيفين منصور

أمم أمثالكم

اﻟﻤﺰﻳﺪ