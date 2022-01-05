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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

النهارده يوم غير عادي.. طارق مصطفى يحتفل بذكرى تأسيس نادي الزمالك

طارق مصطفى
طارق مصطفى

يحتفل نادي الزمالك اليوم الأربعاء الموافق 5 يناير 2022، بمرور 111 سنة على إنشائه.

وكتب طارق مصطفى لاعب نادى الزمالك السابق فى تغريدة له عبر حسابه علي تويتر قائلا "‏‏‏‏‏النهارده يوم غير عادى علينا وعلى نادى الزمالك وجماهيره فى كل مكان حب من القلب ❤️بمناسبة مرور ١١١ سنة كل سنة وانتم طيبين جميعا على حب وعشق واحترام". 

وكان قد أعلن مجلس إدارة الزمالك موعد انتخابات النادي، وأصدر المجلس برئاسة مرتضى منصور بيانا أكد خلاله أنه إيضاحا للإعلان السابق نشره بجريدة الأهرام بالعدد رقم 49323 بتاريخ 21-12-2021 بشأن دعوة الجمعية العمومية العادية بنادي الزمالك للألعاب الرياضية المتضمنة بند انتخاب مجلس إدارة جديد للدورة 2021-2025 وما تضمنه من عقد اجتماع الجمعية العمومية بعد 52 يوما من تاريخ توجيه الدعوة لعقد الجمعية العمومية على يوم واحد فقط وبذلك يكون عقد الجمعية العمومية يوم الجمعة الموافق 11-2-2022 بمقر النادي ووفقا لقانون الرياضة واللوائح الصادرة نفاذ له.

وأُغلق باب الترشح لانتخابات نادي الزمالك يوم الثلاثاء الماضي بعدما استمرت عملية تلقي طلبات الترشح لمدة أسبوع منذ فتح باب الترشح للانتخابات.

 

يحتفل 111 سنة زمالك طارق مصطفي نادي الزمالك ذكرى تاسيس نادي الزمالك اليوم الاربعاء

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