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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

ليبيا.. القبض على وزير الداخلية الأسبق الصديق عبدالكريم في تهم فساد

ليبيا.. القبض على
ليبيا.. القبض على وزير الداخلية الأسبق الصديق عبدالكريم

أعلن مكتب النائب العام الليبي، حبس نائب رئيس وزراء ليبيا ووزير الداخلية الأسبق، الصديق عبدالكريم كريم، على ذمة التحقيق في اتهامه بالفساد المالي.

وقال بيان صادر عن مكتب النائب العام في ليبيا إن المتهم "خالف القواعد المنظمة لتعاقد جهة الإدارة والتحايل على إجراءات الرقابة المنوطة بديوان المحاسبة ويتمثل ذلك في تجزئة إجراءات تكليف مباشر صادر لـ11 شركة إلى 121 تكليفًا مباشرًا للشركات نفسها".

وأضاف بيان النيابة أن المسؤول الليبي السابق "تعاقد على توريد احتياجات تفتقد إلى الجودة وبأسعار مرتفعة، وصرف قيمة التعاقد على توريدها دون الحصول على إذن ديوان المحاسبة".

وأوضحت النيابة أن التعاقدات "رتبت التزامات على الدولة الليبية بلغت قيمتها مليارًا و257.945700 مليون دينارا".

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وكشف البيان عن أن "المتهم قدم المساعدة لأحد أصدقائه لغرض تحصيله أموالاً عامة مصدرها مخالفة القانون وإساءة استعمال سلطة الوظيف".

وذكر بيان النائب العام في ليبيا أن المتهم  لم يعترف ببعض الأدلة القائمة ضده، رغم "انتهاء خبراء مركز البحوث والخبرة القضائية إلى أن سلوك المتهم نجم عنه إهدار مبلغ مالي قدره 233.189859 مليون دينار".

وأكدت النيابة أنها تولي اهتمامًا بتحقيق الجرائم الموصوفة بالفساد بسرعة واتساق، وعلى الأخص استعجال البدء في الملاحقة القضائية للموظفين العموميين الذين مست أفعالهم بحرمة الأموال العامة واتخاذ الإجراءات الاحتياطية في مواجهتهم حال استيفاء إجراءات التحقيق التي كشفت عن تملكهم لها بالمخالفة للتشريعات.

يشار إلى أن الصديق كريم قدم، يوم 22 نوفمبر الماضي، أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية في ليبيا، وجاء ترتيبه رقم 98، كآخر من قدم أوراقه للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات.

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