التحقيق فى واقعة العثور على جثة شاب غريقا بترعة الإسماعيلية بالقليوبية

أمرت نيابة شبرا الخيمة فى القليوبية التحقيق في واقعة العثور علي جثة شاب غريقا بترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وامرت بندب الطب الشرعى لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة وتفريغ الكاميرات بمحيط الواقعة وطلب تحريات المباحث حول الواقعة.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد أحمد سالم الدقميرى مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، بورود بلاغا من الأهالي يفيد العثور على جثة شاب لقى مصرعه بمياه ترعة الإسماعيلية دائرة قسم ثان شبرا الخيمة.

جرى إخطار اللواء محمد العناني، مدير المباحث الجنائية بالقليوبية وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة وبالمعاينة والفحص تبين أن الجثة لشاب بالعقد الثالث من العمر مقيم بمنطقة بهتيم وتم نقل الجثة للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة وتكثف أجهزة الأمن بالقليوبية جهودها لكشف غموض الحادث.

من ناحية اخري تخلص شاب من قرية قرنفيل التابعة لمركز القناطر بمحافظة القليوبية من حياته شنقا حيث عثر على جثته داخل منزل أسرته معلقة في جنش بالسقف لمروره بحالة نفسية سيئة واكتئاب ، تحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة فتولت التحقيق وأمرت بندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلب تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة.

تلقي العميد أنور حشيش مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية بلاغًا من الأهالي عن قيام أحد الأشخاص بالتخلص من حياته شنقا داخل منزله بقرية قرنفيل.

انتقل المقدم محمود علام رئيس مباحث مركز القناطر وبالفحص تبين قيام المدعو أحمد ر ف 21 سنة عامل بمصنع ومقيم قرية قرنفيل بالتخلص من حياته شنقا، داخل شقة خاصة بالدور الثاني بمنزل والده بالقرية حيث كان يعاني من حالة نفسية واكتئاب.

وبسؤال أهل المتوفى والده وشقيقه قررا أنهما أثناء تواجدهما بالدور الأرضي بالمنزل فوجئا بشقيق المتوفى يخبرهما بأن شقيقه المتوفى معلق بحبل في رقبته بجنش المروحة بالشقة العلوية. وباستطلاع الأمر فوجئا بالمتوفى معلقا في سقف غرفة النوم.

وأشار إلى أنه كان يعاني من حالة نفسية إثر تعرضه لحادث مما تسبب له في حالة اكتئاب ولم يتهم أحدا بارتكاب الواقعة أو يشتبه في كون الحادث جنائيا وتولت النيابة التحقيق.