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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

من أنقى وأرقى الشخصيات.. مي فاروق تنعى الفنان أحمد الحجار

مى فاروق
مى فاروق

نعت المطربة مي فاروق، عبر حسابها الشخصي على موقع التغريدات "تويتر"، الفنان أحمد الحجار، الذي رحل عن عالمنا امس الثلاثاء إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجئة.

وكتبت مى فاروق تعليقًا على صورة نشرتها للفنان الراحل قائلة "‏‏‏من أنقي وأرقي الشخصيات انسان وفنان خلوق ومحترم وطيب القلب الفنان الكبير أحمد الحجار في ذمة الله شقيق الفنان الأستاذ علي الحجار خالص التعازي له في وفاة شقيقه وللأسرة وذويه الصبر والسلوان إنا لله وإنا إليه راجعون الله يرحمك ويغفر لك ويرحم جميع موتانا".


وقررت أسرة الفنان الراحل أحمد الحجار تشييع جثمانه ، اليوم الأربعاء، بعد صلاة الظهر من مسجد السيدة نفيسة، على أن يدفن الجثمان في مقابر البساتين .


المعروف أن أحمد الحجار من أشهر مطربي وملحني جيل التسعينيات ، ينتمى لعائلة فنية فوالده الفنان الكبير إبراهيم الحجار أحد أبرز المطربين في القرن العشرين ومن حفظة التراث الغنائي وشقيقه النجم على الحجار .

 

التحق بالمعهد العالي للموسيقى العربية، وتعلم العزف على آلتي العود والبيانو كما درس النوتة الموسيقية والمقامات الشرقية والغربية.

وبدأ مجال الاحتراف وهو طالب فى السنة الأولى بالكلية حيث وضع لحن (اعذريني) ﻷخيه (علي الحجار)، ثم توالت أعماله الفنية بين التلحين والغناء، فلحن لـ محمد فؤاد أغنيات فيلم (أمريكا شيكا بيكا) بالإضافة الى العديد من الأعمال المسرحية ومقدمات المسلسلات التليفزيونية، تعاون مع العديد من فناني التسعينيات منهم هشام عباس ، علاء عبد الخالق ، أنغام ، أنوشكا وغيرهم وكانت أغنية (عود) هي بداية شهرته كمطرب كما اصدر أربعة ألبومات غنائية حققت نجاحا كبيرا .
 

مي فاروق نعي الفنان أحمد الحجار وفاة احمد الحجار المطربة مى فاروق الفنان الراحل

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