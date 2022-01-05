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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فاتن عبد المعبود: مبادرة "سكن لكل المصريين" تساهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين

فاتن عبد المعبود
فاتن عبد المعبود

قالت فاتن عبد المعبود ، مقدمة برنامج صباح البلد: إن مبادرة  " سكن لكل المصريين " تعد نقلة كبرى فى رفع مستوى المعيشة وتوفير وحدات سكنية آدمية للمواطنين .


وأوضحت فاتن عبد المعبود   ، خلال حلقتها اليوم  ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد الذى يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى غيرت صورة الحياة فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة فى ظل تدشين الحكومة المصرية للعديد من المدن الجديدة  .


وتابعت فاتن عبد المعبود ، أن مبادرة سكن لكل المصريين تتيح أيضأ توفير وحدات سكنية بأعداد لمنخفضى ومتوسطى الدخل للشباب .

سكن لكل المصريين الحكومة المصرية الإسكان الاجتماعي وحدات مشروعات الاسكان مشروع

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