فاتن عبد المعبود: مبادرة "سكن لكل المصريين" تساهم فى رفع مستوى معيشة المواطنين

قالت فاتن عبد المعبود ، مقدمة برنامج صباح البلد: إن مبادرة " سكن لكل المصريين " تعد نقلة كبرى فى رفع مستوى المعيشة وتوفير وحدات سكنية آدمية للمواطنين .



وأوضحت فاتن عبد المعبود ، خلال حلقتها اليوم ببرنامج صباح البلد، المذاع على فضائية صدى البلد الذى يرأس تحريره الصحفي أحمد حمدي، أن مشروعات الإسكان الاجتماعى غيرت صورة الحياة فى كافة محافظات الجمهورية وخاصة فى ظل تدشين الحكومة المصرية للعديد من المدن الجديدة .



وتابعت فاتن عبد المعبود ، أن مبادرة سكن لكل المصريين تتيح أيضأ توفير وحدات سكنية بأعداد لمنخفضى ومتوسطى الدخل للشباب .