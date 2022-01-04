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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فاتن عبد المعبود: منتدى شباب العالم مبياخدش مليم من الدولة

الإعلامية فاتن عبد
الإعلامية فاتن عبد المعبود

قالت الإعلامية فاتن عبد المعبود، إن إدارة منتدى شباب العالم أعلنت عن شمول قائمة الرعاة الرسميين لنخبة كبيرة من المؤسسات المصرية والعالمية المتنوعة، والمنظمات الدولية، شركات استثمارية، بنوك، وزارات، جامعات.

وأضافت فاتن عبد المعبود خلال برنامج "صباح البلد" المُذاع على فضائية "صدى البلد"، والذي يرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن إدارة المنتدى كانت أعلنت في وقت سابق أن هؤلاء الرعاة يقومون بتغطية ميزانية جميع أحداث وفعاليات المنتدى بالكامل.

ونوهت إلى أن هذا حرص من إدارة المنتدى على عدم المساس بالموازنة العامة للدولة المصرية، معقبة: "مش هناخد مليم من الدولة .. والدولة مش بتصرف حاجة على المنتدى .. فيه رعاة بيتكلفوا بهذه المصاريف".

وأكملت فاتن عبد المعبود أن إدارة المنتدى أعلنت أيضاً عن تبرعها بمبلغ 50 مليون جنيه من فائض الميزانية لهذا العام، وذلك لتمويل المبادرات التنموية.

وعقبت الإعلامية فاتن عبد المعبود قائلة: "إن ده رد على كل المشككين والإشاعات التي كانت تحدث بلبلة من أجل إبعاد الشباب عن فكرة المنتدى الذي يعمل من أجل تمكين الشباب".

فاتن عبد المعبود منتدى شباب العالم برنامج صباح البلد صدى البلد الكاتب الصحفي أحمد حمدي

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