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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تعاون مشترك بين مياه الشرب وجامعة سوهاج

صدى البلد

التقى المهندس محمد صلاح الدين عبد الغفار رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج والعضو المنتدب أساتذة كلية العلوم بجامعة سوهاج لبحث توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلية العلوم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج في المجالات العلمية والتطبيقية بهدف تعظيم الاستفادة من دور الجامعة فى خدمة المجتمع.

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وأشار الكيميائي منصور صابر على رئيس قطاع المعامل انه تم مناقشة عدد من الموضوعات الخاصة بتحسين أداء قطاع مياه الشرب والصرف الصحي ومنها بحث سبل تحسين جودة مياه الشرب المنتجة ودراسة المشكلات الخاصة بمحطات معالجة الصرف الصحي.

وعقد دورات تدريبية في مجالات تنقية مياه الشرب ومعالجة الصرف الصحي وتوجيه الباحثين لإجراء بحوث في مجال المياه وفتح باب التسجيل بالدراسات العليا الموجهة لمجال مياه الشرب والصرف الصحي.

سوهاج مياة الشرب الصرف الصحي

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