محافظ بورسعيد يتابع المستجدات بالأحياء

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد اجتماعا لمتابعة سير العمل بأحياء المحافظة، وأعمال إدارات التحصيل الإلكتروني بالأحياء، موجها بتكثيف جهود الأحياء لتحصيل المتأخرات المستحقة.

جاء ذلك بحضور اللواء يوسف الشاهد سكرتير عام محافظة بورسعيد وعبد العظيم رمضان السكرتير العام المساعد و عدد من الأجهزة التنفيذية المختصة.

وأكد محافظ بورسعيد على أهمية قيام أجهزة الأحياء بتكثيف الجهود والعمل في تحصيل المتأخرات المستحقة على الإيجارات والنظافة وتكثيف العمل في الإدارات المختصة بهذا الشأن.

وشدد محافظ بورسعيد على أهمية المتابعة لملف تحصيل المتأخرات الإيجارية والتي يتم استغلالها في دعم العديد من المشروعات الخدمية والتنموية بمحافظة بورسعيد.

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