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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

البحوث الإسلامية يعلن عن مسابقة بعثات شهر رمضان الخارجية لوعاظ الأزهر الشريف

د. نظير عيّاد الأمين
د. نظير عيّاد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية

أعلنت الأمانة العامة لمجمع البحوث الإسلامية عن فتح باب قبول طلبات الراغبين في التقدم لمسابقة شهر رمضان المعظم للعام 1443هـ/2022م، على البوابة الإلكترونية للأزهر الشريف، بداية من يوم الخميس القادم ولمدة عشرة أيام تنتهي بنهاية يوم السبت 15 يناير.

وقال الدكتور نظير عيّاد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، إن المسابقة تأتي ضمن خطة الأزهر الشريف لأداء دوره على المستوى العالمي، خاصة في شهر رمضان باعتباره أحد أهم المواسم الدينية التي يحتاج فيها الناس إلى التقرب من الله من خلال إقامة شعائره.

وأضاف عيّاد أن المسابقة التي يتم الإعلان عنها بشكل سنوي تشترط في المتقدم مجموعة من الشروط منها: أن يكون المتقدم من وعاظ الأزهر (ذكور فقط) من حملة المؤهلات العالية المقيدين على درجة مالية بموازنة الأزهر، أن يكون قد أمضى ثلاث سنوات - على الأقل - من تاريخ مباشرة العمل في مجال الدعوة والوعظ والإرشاد الديني، وألا تقل تقاريره في العامين السابقين مباشرة على عام التقدم عن 85 درجة، وأن يكون قد أدى الخدمة العسكرية أو أعفى منها نهائيًا.

وأوضح الأمين العام أن من شروط المشاركة في المسابقة أيضًا أن يكون المتقدم صالحًا للابتعاث من الناحية الصحية، وألا يكون قد سبق وأن وُقّعت عليه عقوبة جنائية أو تأديبية أو إدارية أكثر من عشرة أيام، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره، أو تم محو الجزاء، وألا يكون من المحالين للمحاكمة أو إحدى جهات التحقيق، كذلك يشترط ألا يكون محالاً إلى المعاش قبل نهاية شهر رمضان 1443هـ/2022م، وألا يكون قد سبق له الابتعاث للخارج من قبل سواء كان للإيفاد أم لشهر رمضان، أو قضى بالخارج عشر سنوات في تعاقد شخصي، أو إجازة بمرتب أو بدون مرتب، مع ضرورة أن يجتاز بنجاح الاختبارات المقررة وفقًا للوائح المنظمة لذلك، كما سيتم الإعلان عن الأوراق والمستندات المطلوبة عبر بوابة الأزهر الإلكترونية.

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