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رئيس التحرير
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ديني

غادة العمروسي وكيلةً لكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية

صدى البلد

أصدر فضيلة الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، قرارًا بتكليف الدكتورة غادة علي العمروسي، الأستاذ المساعد بقسم الفقه المقارن بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات جامعة الأزهر بالإسكندرية؛ وكيلة للكلية للدراسات العليا والبحوث.


تدرجت العمروسي في التعليم الأزهري حتى حصلت على ليسانس الدراسات الإسلامية شعبة الشريعة الإسلامية عام ١٩٩٩م، وعينت معيدة بالكلية عام ٢٠٠٠م، فبدأت مشوار الدراسات العليا وحصلت على درجة التخصص الماجستير في الفقه المقارن عام ٢٠٠٤م، وعينت مدرس مساعد بالقسم، واستكملت مشوارها العلمي حتى حصلت على درجة العالمية (الدكتوراه) في الفقه المقارن عام ٢٠٠٨م، وعينت مدرسًا بالقسم، وواصلت عملها البحثي حتى حصلت على درجة أستاذ مساعد عام ٢٠١٩ م، وصدر قرار رئيس الجامعة بتكليفها بالقيام بعمل وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث.

الدكتورة غادة العمروسي كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر بالاسكندرية

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